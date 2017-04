A la Trump : et si Mélenchon ou Le Pen étaient élus tout en se comportant comme le président des Etats-Unis, à quoi ressembleraient leurs premiers 100 jours ?

Atlantico : Si les Français venaient à élire un "candidat" surprise comme le fut Donald Trump à l'élection présidentielle, devraient-ils s'attendre à un début de présidence similaire ? Pour rappel, Trump est revenu sur ses positions sur la Syrie, sur la Fed, sur l'Otan, sur la Russie, sur la Chine, sur la Banque d'Import-Export ou encore la CIA. Pourquoi est-ce que Mélenchon ou Le Pen risquent de connaître des sorts similaires s'ils viennent à être élus ?

Jean Petaux :

Si l'on se penche sur le cas de Jean-Luc Mélenchon, faut-il s'attendre à ce que ces mesures survivent à ces 100 jours ?

- La «refondation démocratique» des traités européens

Jean Petaux : Cette expression est le type-même de l’argutie rhétorique.

Elle n’a aucune espèce de fondement pratique et juridique. Soit la France décide, seule et unilatéralement, de revenir sur l’application des traités qu’elle a signés et ratifiés dans le passé et, dans ce cas, elle s’expose à des sanctions émises par la Commission de Bruxelles (par exemple sur l’application des « règles de modération budgétaire ») soit Jean-Luc Mélenchon remet tout cela dans sa poche et se couche. La « refondation démocratique » aura vécu ce que vivent les roses dans la poésie française. Le poète-candidat littérateur Mélenchon n’aura plus qu’à nous lire du Malherbe dans sa célèbre « Consolation à M. Du Périer » écrite pour le décès de sa fille : « Mais elle était du monde, où les plus belles choses / Ont le pire destin ; / Et rose elle a vécu ce que vivent les roses / L'espace d'un matin ». En l’occurrence, Mélenchon n’ayant pas un amour immodéré pour les « roses » (socialistes) son chagrin sera de courte durée. Il aura enfumé les électeurs et sa refondation démocratique et le « tournant du réalisme » ramènera tout le monde sur terre.

- La formation d'une Assemblée Constituante

Rien dans le texte constitutionnel actuel ne prévoit les conditions de formation d’une nouvelle Assemblée constituante. Pour toute réforme constitutionnelle la règle est très précise. Premier étage de la fusée : vote en termes identiques, à la virgule près, du texte modifiant la constitution par chacune des deux chambres (article 89 de la Constitution), l’Assemblée nationale et le Sénat. Second étage : soit le texte est adopté par référendum soit il est adopté à la majorité des 3/5ème du Congrès (les deux chambres réunies à Versailles. Pour avoir voulu faire passer au forceps sa réforme sur l’élection du président de la République au suffrage universel en octobre 1962 le général de Gaulle contourna le strict article 89 et utilisa l’article 11 portant sur l’organisation des pouvoirs publics et permettant l’usage direct du référendum. Le Conseil constitutionnel (qui n’avait que 4 ans d’âge) se « coucha » alors. Tout porte à croire que dans le contexte politique qui serait de la victoire de Jean-Luc Mélenchon le CC n’accepterait jamais de transgresser d’une telle manière le fonctionnement de notre Constitution. Donc la « Nouvelle Assemblée Constituante », si tant est qu’elle puisse être proposée « au peuple » (le « truc chéri de Mélenchon ») rien n’indique que ses travaux et sa « copie » seraient, in fine, entériné par la « vox populi ». Faut-il rappeler qu’un premier projet de Constitution de la IVème République a été ainsi rejeté par référendum le 5 mai 1946 par 53% des votants alors que la première assemblée constituante, très « à gauche », l’avait adopté le 19 avril 1946 ? Un second texte, présenté par la seconde Assemblée constituante où le MRP était devenu le premier parti fut adopté, quant à lui, 13 octobre suivant. Ce fut le texte de la Constitution de la IVème République.