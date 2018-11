Trump, danger majeur pour l’économie ? Le curieux parti pris d’élites économiques européennes aveugles aux défaillances de notre propre modèle

Atlantico : Protectionnisme et économie en fin de cycle sont ainsi citées comme des risques pour l'Europe. Comment évaluer ces risques ?

Nicolas Goetzmann : Selon les données fournies par la banque mondiale, la valeur des exportations représente plus de 45% du PIB européen, alors que les Etats-Unis exportent la valeur d'environ 11% de leur PIB. Ce que l'on doit comprendre ici, c'est que nos deux économies sont des modèles très différents. L'économie européenne repose sur le commerce mondial alors que les Etats-Unis comptent très largement sur leur demande intérieure. Les menaces inhérentes à l'orientation poursuivie par Donald Trump agissent donc sur cette très grande vulnérabilité européenne aux exportations.

A partir de là, et en observant bêtement les chiffres de la croissance US, ou encore du chômage, peut-être que les européens pourraient se poser la question de l'efficacité de leur modèle par rapport à ce qui a lieu aux Etats-Unis, plutôt que de pointer les risques que font peser Donald Trump sur notre économie.

Ensuite, la seconde question à se poser, c'est de savoir si les européens agissent de manière équitable.

Et là on constate que les excédents commerciaux européens sur les Etats-Unis sont encore en hausse de 20% cette année, avec un excédent proche de 90 milliards d'euros pour les 8 premiers mois de 2018. Cette situation est rendue possible par le différentiel de croissance existant entre les deux faces de l'Atlantique. La forte croissance américaine génère des importations importantes en provenance d'Europe, alors que la sous-croissance européenne -qui dure depuis 10 ans – génère de faibles importations en provenance des Etats-Unis. Le différentiel forme un excédent commercial qui n'est rien d'autre que le signe que l'Europe surfe sur la croissance américaine pour se maintenir. En ce sens, les Etats-Unis sont parfaitement légitimes à demander une correction de la part des européens, sous peine de sanctions commerciales. Et quand les européens craignent la fin du cycle de l'économie US, ils craignent de ne plus pouvoir tirer avantage de la rente de la croissance US.

Mais au lieu de réfléchir à ces problématiques, et aux dangers que fait courir notre stratégie exportatrice, à nos salariés et à nos entreprises, on se persuade que Donald Trump est responsable. C'est le comportement commercial agressif des européens qui est le problème, Donald Trump n'est que le symptôme d'une situation qui dure depuis 10 ans. L'ironie veut que la France serait bien placée pour attaquer cette stratégie économique européenne, menée essentiellement par l'Allemagne, parce qu'elle en souffre davantage que les Etats-Unis, mais nos dirigeants choisissent de jouer une unité dans un domaine ou Berlin joue au chacun pour soi.