Trump, le bond en popularité à quelques mois des mid-terms

Selon un sondage Yougov pour CBS, 97% des républicains, 43% des démocrates et 72% des indépendants ont "approuvé" le discours de l'état de l'Union prononcé par Donald Trump. Une situation qui s'est également traduite par une remontée de la côte de popularité de Donald Trump dans les différents sondages comptabilisés par le site "RealClearPolitics". Quels sont les éléments qui ont permis à Donald Trump de progresser dans les sondages ? Comment le justifier ?

Jean-Eric Branaa : En effet, tous les sondages indiquent une hausse, qui est parfois forte : Gallup est dans sa fourchette la plus haute, à 38/39, Reuters/Ipsos le place à 41% de bonnes opinions, Economist/YouGov à 44, tout comme Monmouth, FoxNews à 45 et Rasmussen va même jusqu’à 49% ! Au-delà des résultats obtenus individuellement par l’un ou l’autre des sondages, c’est surtout la moyenne fournie par les intégrateurs (qui font la moyenne de tous les sondages) qui est la plus significative, car l’approbation de Donald Trump a effectivement bondi depuis un mois et il a gagné quasiment 10 points depuis la mi-décembre, si on cumule sa progression en bonnes opinions et la baisse des mauvaises opinions.

Trois éléments cumulés permettent d’expliquer cette bonne forme de sa côte de confiance : la première est totalement conjoncturelle, car il est traditionnel pour un président de remonter en fin d’année. La période des fêtes n’incite pas à un intérêt très fort pour la politique, à une période où les Américains recentrent leur intérêt sur leur famille et leur vie quotidienne. Le brouhaha de Washington s’estompe donc un peu dans les esprits et cela bénéficie traditionnellement à l’exécutif.

Le changement important, toutefois, de cette fin d’année 2017 a été le succès de Donald Trump qui a été indéniable au congrès : en réussissant à faire voter sa réforme fiscale, comme il s’y était engagé, et avant Noël ‑autre engagement‑, il a rassuré beaucoup d’électeur sur sa capacité à mener le pays et a réussi à faire passer l’image d’un président qui réforme en profondeur, même si tous ne sont pas convaincus que c’est pour le bien de tous. Il a assorti cela d’une excellente communication, souvent directement assurée par lui-même à travers ses tweets et ses interventions médiatiques, qui insistent sur les retombées individuelles de ces baisses d’impôts. C’est d’autant plus remarquable qu’elles sont surtout au bénéfice des entreprises, ce qu’il ne cache pas par ailleurs. Mais l’impression qui en reste est tout autre et cela sert directement la santé de sa côte de popularité.

Le troisième élément est son discours, martelé depuis un mois, en faveur d’un travail en commun avec les démocrates. S’il sait parfaitement qu’il ne peut se passer de ce soutien démocrate pour faire adopter les lois en chantier sur l’immigration et le plan concernant les infrastructures, il a été également assez malin dans cette affaire-là pour l’assortir d’un habillage très flatteur, celui de la main tendue à l’autre camp. Il l’avait déjà utilisée fin septembre et cela avait déjà donné le même résultat, avec une montée très significative de sa côte de popularité. Cette stratégie, développée à nouveau depuis le premier jour de janvier, a été exposée nationalement dans le Discours de l’Union, un acte formel présenté en prime time à la télévision et auquel plus de 45 millions de ses compatriotes ont assisté en direct. C’était donc très bien joué.