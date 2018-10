Le trouble institutionnel compulsif d’Emmanuel Macron

Le Président est atteint d’une manie : la volonté obsessionnelle de disrupter les règles électorales. Il a inventé le TIC : trouble institutionnel compulsif.

Les symptômes en sont les suivants. Pour les élections européennes, les huit anciennes circonscriptions sont remplacées par une circonscription unique, tandis que l’idée de circonscription transnationale a fait long feu.

Pour les élections législatives, les effectifs parlementaires seront rabotés, les circonscriptions redécoupées, la proportionnelle instillée. Et, pour les élections locales, plusieurs conseils départementaux et métropoles devraient fusionner.

L’histoire politique montre qu’il ne faut toucher aux lois électorales que d’une main tremblante. Problème : sitôt élu, Macron était déjà atteint d’une Parkinson électoraliste. En pleine campagne législative, En Marche ! s’était en effet plaint d’être pénalisé par les règles relatives aux durées des spots de campagne, assises depuis 50 ans sur une prime aux partis représentés à l’Assemblée. Dans un bel élan de fraternité, le Conseil constitutionnel accueillit avec bienveillance cette main tendue pour faire battre les autres partis en lui accordant le quintuple de la durée initialement attribuée. Même le FN si prompt à la pleurnicherie n’avait osé mendier telle pitance.

Cette fièvre du dimanche soir d’élection a muté en acharnement à construire un Elu Nouveau, déraciné de sa circonscription, en lévitation par rapport au terrain, éloigné de ses électeurs.

Les représentants au Parlement européen sont tentés de défendre les intérêts de leur nation ? Le Président exige donc qu’on les élise sur des listes transnationales. Et tant pis si le Brexit constituait une occasion en or d’accroître l’influence française en récupérant une partie des 73 sièges britanniques bientôt vacants. Et tant pis encore si le Parlement européen s’est opposé avec force à ce projet de liste transnationale le 7 février dernier. Le Château a immédiatement réagi en déclarant que « La France continuera à défendre cette idée dans les mois et années à venir ». Et, au cas où le message n’aurait pas été assez clair, l’a fixé comme objectif pour les élections de 2024 dans la déclaration de Meseberg du 19 juin. Le traité de Lisbonne marqua le mépris de l’ancien monde pour la démocratie directe, la déclaration de Meseberg est le bras d’honneur du nouveau monde à la démocratie représentative.

Les députés osent se faire les porte-paroles de leur circonscription ? Elisons donc une poignée d’entre eux sur une liste nationale, et observons le panier de crabes de légitimités concurrentes qui s’annonce au Palais Bourbon entre le député qui a obtenu, sur sa personne, la confiance d’une majorité d’électeurs et celui qui s’est donné la peine d’être bien placé sur une liste nationale éligible à la proportionnelle par la grâce des bureaucraties des partis, et rien de plus.