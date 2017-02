Les trois projets insupportables qui vont condamner Benoît Hamon à l’échec

Benoît Hamon a commis l’irréparable et ça va lui barrer la route pour le restant de sa vie politique. La présidentielle, c’est mort ! La prise de pouvoir au parti socialiste, c’est très compromis.

A priori, il aurait pu gagner son pari, très ambitieux certes. Dans l’état de déliquescence où se trouve la gauche, il avait les moyens de réaliser son ambition. Il est de la nouvelle génération, il avait un peu d’expérience de la politique et il avait été formé au pragmatisme par Michel Rocard. Il était donc totalement compatible avec la modernité portée par la social-démocratie. Alors, il s’était retrouvé certes, dans le camp des frondeurs de la gauche, mais c’était plus par accident que par conviction.

On se souvient de sa démission forcée du gouvernement à la suite d’une blague de potache d’Arnaud Montebourg, une blague, (la cuvée du redressement), dont il n’aurait pas été capable tout seul. C’était le petit frère plutôt sage.

Cette sortie de route l’a placé dans une posture de frondeur et surtout de rival insolent de son ami Manuel Valls. Et puis, il a fallu habiller la posture avec des idées et des convictions. Il en a emprunté beaucoup à ses amis altermondialistes, puis chez ses amis bretons, puis en se frottant aux extravagances verbales de Montebourg. En fait, Benoit Hamon a réussi à se faire remarquer puis adopter par le milieu des bobos de la gauche parisienne qui l’ont préféré à son complice Arnaud Montebourg.

Sans stratégie bien établie, Benoit Hamon s’est retrouvé propulsé à la primaire de gauche soutenu par les frondeurs de la gauche qui trouvait Mélenchon trop vieux jeu ou trop vulgaire. La dynamique dont il a bénéficié l’a poussé jusqu’à lui faire gagner la primaire, sauf que maintenant, il doit assumer cette responsabilité et s’engager véritablement à la présidentielle.

Son problème est monstrueusement difficile. Il doit rassembler une grande partie du parti socialiste avec qui il a été en conflit pendant plus de deux ans et surtout, il doit confronter son programme de réformes à la réalité.

Et là, dans cet exercice, il est complètement piégé. Dans le logiciel qu’il a utilisé pour la primaire, il y a trois projets qui sont absolument incompatibles avec une action de gouvernement. Plus grave, ces trois projets vont à l‘encontre des convictions des trois quarts de la gauche française sans pouvoir séduire un seul membre de la droite, ou du centre.

Plus grave encore, un de ces projets va à l’encontre même des principes d’un Etat de droit démocratique. C’est donc inadmissible et impardonnable. Benoit Hamon peut faire tous les arrangements qu’il voudra, la classe politique ne lui pardonnera jamais.

Le 1e projet est celui de créer le fameux revenu universel. Dans la version qu il en a donné, le projet est absurde et dangereux dans son principe pour l’équilibre de la société. Passons sur le financement, sans imaginer que ce revenu universel vienne en remplacement de toutes les aides et prestations sociales qui seraient alors supprimées, le projet n’est pas finançable. Ni par l’impôt, ni par la cotisation, ni par de la dette.