La tresse : "un phénomène international d'édition"

LIVRE

La tresse

de Laetitia Colombani

Grasset

RECOMMANDATION

Excellent

THÈME

Trois continents, trois femmes qui ne se connaîtront jamais, entre lesquelles, pourtant, va se tisser un lien intime, et pour chacune la prise en main d’un nouveau destin.

Un parcours qui va passer par trois femmes, trois héroïnes admirables:

- La première s'appelle Smita, une Indienne intouchable, la caste des proscrits, des bannis, des humiliés, à plus forte raison quand on appartient au genre féminin.

- La deuxième des femmes imaginées par Laetitia Colombani s'appelle Julia. Elle est sicilienne et travaille comme jeune ouvrière dans l'atelier de son père où l'on transforme les cheveux des autres en perruque. Une vieille tradition de l'île menacée par la modernité.

- La troisième héroïne vit au Canada : Sarah correspond au profil type de la femme occidentale. Elle aura la révélation du monde impitoyable du travail où les "malades et les faibles" n'ont pas droit de cité.

POINTS FORTS

- J'ai beaucoup apprécié les différents portraits de ces femmes, qui essayent d'aller de l'avant et prendre leur vie en main. « La Tresse » est un beau roman car il nous parle du monde et des liaisons et des liens qui peuvent exister entre les continents. On parle souvent d'un vol de papillon mais là ce sont quelques mèches de cheveux qui peuvent bouleverser, améliorer la vie d'autres femmes à des milliers de kilomètres, les unes des autres.

On comprend vite le propos de ces trois parcours entremêlés. Qu’elle soit triomphante ou misérable, la condition de la femme n’est guère enviable a priori dans des sociétés qui, diversement, l’assignent à une place préétablie.

- J'ai été émue, rattrapée par un sentiment de solidarité envers ces femmes si différentes mais pourtant si semblables dans leurs luttes contre l'adversité. Bouleversée par ce lien universel que l'auteure parvient si bien à mettre en évidence.

Smita, Giulia, Sarah. Chacune à sa manière et à son niveau doit faire face à de nombreux défis liés à sa condition de femme dont les droits ne sont jamais totalement acquis. Braver les diktats sociaux, oser imposer ses idées, exploser les plafonds de verre... Elles ne le savent pas mais leurs destins sont liés, dans un monde où, malgré les distances, chacun appartient à la même grande famille : l'humanité.

A une époque où le repli sur soi et la peur de l'autre dominent, il est bon de rappeler que nous ne sommes pas seuls. Que tel l'effet papillon, chacun de nos actes peut avoir une conséquence à l'autre bout du monde.

- J’ai été particulièrement bouleversée par la précision de la description du malheur de la femme indienne, de cet environnement misérable mais aussi violent. Je ne sais comment l'auteure s'est documentée sur le sujet, mais il est certain que ces détails ne s'inventent pas, hélas. Elle nous fait découvrir, loin des dépliants touristiques et des circuits imposés, un pays où tout reste à faire, notamment en termes de respect humain.