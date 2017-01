La très vide administration de Donald Trump

Cette question des confirmations par le sénat n’est que la partie émergé de l’iceberg. La nature exacte des relations entre Donald Trump et la majorité Républicaine. La vraie question est la marge de manoeuvre de Trump par rapport à sa majorité, sachant que depuis le départ il a gagné contre sa famille politique. Il faut garder en mémoire que pendant le premier débat pour la candidature à la nomination Républicaine, Trump n’excluait pas la possibilité de se présenter en tant qu’Indépendant.

Au sénat il y a une majorité faible de 52-48 des Républicains. Les sénateurs ne sont pas tous d’accord avec les positions de Trump sur un certain nombre de sujets, particulièrement la volonté de rapprochement avec la Russie.

Les Démocrates de leur côté utilisent tous les moyens institutionnels possible pour repousser, comme pour la ministre de l’éducation, les différentes nominations.

Ils font tout pour ralentir au maximum les auditions, ils veulent gêner le processus pour donner une image d’un Trump sans état de grâce. D’après The Washington Post et BBC News il est le président le plus impopulaire depuis les 7 derniers présidents. Seulement 40% des américains sont d’accord avec les nominations de Donald Trump. Pour les Démocrates c’est aussi une façon de se venger des Républicains qui bloquaient les initiatives de Barack Obama. Nous sommes dans la situation inverse avec les Démocrates qui à leur tour veulent bloquer l’administration de Donald Trump.

Il y a aussi des interrogations sur l’équipe que Trump est en train de mettre en place. En prenant du recul nous pouvons constater que les personnes nominées ont de l’expérience mais pas dans le domaine exécutif. Il y a des anciens militaires, des Hommes d’affaires sans expérience dans l'exécutif. Ce sont des personnes qui d’une certaine façon ressemblent à Donald Trump. Cela peut nous faire penser à Eisenhauer qui n’a pas été élu avant d’être président. Il s’était doté de personnes très au fait des rouages du système exécutif et il avait dit à ce propos :“l’organisation ne peut pas faire d’un amateur un génie, en revanche la désorganisation peut conduire au désastre”. Il y a peut être une interrogation réelle à avoir sur l’architecture générale de l’équipe de Donald Trump.

Le fait qu’il y ai si peu de personnes confirmées par le Sénat montre le caractère poussif de l’entrée de Donald Trump sur le plan de l’opinion, mais aussi sur le plan institutionnel. Barack Obama montrait la facilité qu’il avait à faire confirmer ses nominés malgré un sénat qu’il lui était opposé. Il avait 7 membres de son cabinet confirmés le jour de l’investiture c’était un coup de force.

Ces nominations préfigurent peut être les difficultés des relations entre Donald Trump et le Sénat. Il faut pour l’instant rester prudent sur le sujet. Ces difficultés peuvent préfigurer les difficultés et les interrogations concernant la gouvernabilité des Etats-Unis.