Une très large étude scientifique l’affirme : si, les anti-dépresseurs sont efficaces. Mais les utilisons-nous correctement ?

Alors que la dépression est devenue un problème de santé mondial, la croyance que cette maladie serait due à un « déséquilibre chimique du cerveau » serait encore largement répandue auprès du grand public et, plus inquiétant, des praticiens. Comment expliquer cette méconnaissance et cette théorie qui ne prend pas en compte les facteurs psychologiques qui peuvent mener à la dépression ? Cette théorie ne confond-t-elle pas causes et conséquences ? Que traduit-elle de la connaissance que l’on a de la dépression ?

Catherine Grangeard : Depuis la nuit des temps, la dépression existe. Elle s’est nommée mélancolie, tristesse, désespoir ; cela varie. Selon les époques, ce sentiment humain est plus ou moins accepté, supporté.

L’anniversaire du Prozac montre son succès. Ainsi, la dépression n’est plus tolérée et doit être éradiquée… Mais on n’y arrive pas. Plus on vend de cachets et plus il y a de déprimés sur terre. Les médecins ont colonisé les sentiments humains et décidé de les traiter. Ne serait-ce pas pure folie ? La déraison ne serait-elle pas de ce côté, dans cette prétention à dominer ce qui fait que l’humain est un être ? Le cerveau remplace l’esprit, selon ces théories biologiques. C’est intéressant philosophiquement de voir cette propension à considérer l’humain telle une machine bien huilée. Alors, il résiste ! Car les causes de cette dépression ne résident ni dans les fluides, ni dans les gènes. Elles ne s’y réduisent pas. Récemment on a lu que la solitude tue plus que les fléaux répertoriés par la Sécu.

Oui, les conditions de vie sont à l’origine de bien des conséquences que les médicaments se chargent de soigner, contre rémunération. Pourtant le coût social de meilleures conditions de vie serait moins ruineux. La pauvreté, l’isolement, l’habitat, les sévices sexuels, ont certainement beaucoup à voir avec les conséquences des dits médicaments. Est-il possible de chercher à y remédier ? Est-il possible de tenter de ne pas créer les dépressions ?

Est-ce que ce défaut de compréhension de la maladie a pu et peut expliquer, au moins en partie, la sur prescription d’antidépresseurs ou de prozac dans différents pays occidentaux (notamment les Etats-Unis et la France) ?

Catherine Grangeard : C’est à médicaliser que l’on crée les maladies ! Comme il est dit plus haut, d’autres approches sont tout aussi pertinentes. Leur efficacité serait tout à fait comparable à de nombreux médicaments. Et mon propos dépasse complètement la seule dépression. La sur-prescription de médicaments repose sur des considérations très étroites, biaisées sur ce qui est nommé « maladie ». Ce qui cause ces maladies n’est pas sérieusement pris en compte. En tant que psychologue, psychanalyste, vous imaginez bien que j’en sais quelque chose de ce qui crée ces dépressions, ces obésités, ces « pétages de plomb » ! Les conditions de vie sont à l’origine de toutes ces maladies. Il n’y a que les médecins pour ne pas le voir et continuer à prescrire des médicaments qui ignorent pourquoi la dépression ne quitte plus Mme Untel. Cette dame qui a une histoire, et des raisons pour plonger dans une telle détresse.