Très chers ambassadeurs "people" : cette très embarrassante course entre les agences onusiennes pour récupérer la star la plus glamour

Des ambassadeurs difficiles à gérer

Parmi les 182 ambassadeurs des agences et programmes de l’ONU, certains sont dormants, c’est‑à-dire… pas très actifs. Comme Barbara Hendricks, la plus ancienne ambassadrice du HCR, nommée en 1987 puis désignée ambassadrice honoraire à vie en 2002. « Tant que je vivrai, déclarait-elle, le HCR pourra compter sur moi, et je pourrai compter sur lui[1]. » « Mais là, elle ne fait presque plus rien », témoigne un employé. Elle a participé à deux événements en 2015 ; depuis, difficile de savoir quelles ont été ses activités.

Le comportement doit être scruté à la loupe tout au long du mandat.

Pendant plusieurs mois, la joueuse de tennis russe Maria Sharapova a ainsi été privée de son titre d’ambassadrice de l’ONU après avoir été suspendue par la Fédération internationale de tennis pour dopage.

Mais les mascottes sont beaucoup trop nombreuses pour que toutes soient rigoureusement surveillées.

Ainsi en 2013, la chanteuse bimbo Christina Aguilera s’est attiré les moqueries quand elle a voyagé au Rwanda pour le compte du Programme alimentaire mondial. Naïvement, elle s’est dite heureuse d’aider un peuple qui souffre. « Les gens du Rwanda m’ont touchée d’une manière que je ne peux pas exprimer ou dire en mots. […] En tant que mère, savoir qu’il y a des enfants qui vont au lit sans manger, c’est inacceptable. […] Ils ont besoin de notre aide, et je suis fière du travail que nous faisons là-bas[2]. » Convaincue que son statut de star américaine était utile à un pays qui connaît une forte croissance.

En plus, son voyage a été couvert par le magazine People qui vantait le courage de la star d’aller dans un « pays déchiré par la guerre »… Alors que la guerre civile y était terminée depuis vingt ans.

Avec les ambassadeurs people, « la difficulté, c’est qu’on peut perdre le contrôle à tout moment », pointe Mark Wheeler, de la London Metropolitan University, qui a écrit sur les rapports entre célébrité et diplomatie. « Le people en question peut nuire à la cause, comme quand [la chanteuse] Geri Halliwell, à qui on avait fait appel pour parler des maladies sexuellement transmissibles, a fini par dire n’importe quoi[3]. »

Et aussi à embarrasser des dignitaires étrangers qui la recevaient. Ainsi en 2009, en visite au Népal, la rousse incendiaire, connue grâce au groupe Spice girls et ses tenues sexy, ne s’encombre pas des formalités et embrasse le très prude Premier ministre. Au-delà des traditions culturelles et du protocole, son geste a choqué aussi parce qu’elle venait justement faire la promotion de mesures d’hygiène pour éviter la grippe A. « Embrasser et prendre dans les bras un étranger, ce n’est pas exactement le bon moyen pour faire de la prévention », note un invité, présent à la réception. Qu’importe, Geri Halliwell a trouvé le Premier ministre népalais « vraiment cool ». « Ma présence, continue-t‑elle, apparemment lui a donné la confiance nécessaire pour parler des violences faites aux femmes. Parce qu’il y avait une présence occidentale[4]. » La chanteuse du girls band a peut-être donné un peu trop d’importance à son rôle. La campagne de prévention contre les violences domestiques était prévue de longue date !