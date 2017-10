Travail détaché: la vraie fausse victoire de la France

Le labrador des Macron est l'objet de toutes les attentions. Voici les dernières et importantes nouvelles de ses activités.

Le 15 octobre, le président Donald Trump a laissé au Congrès le soin de choisir dans les deux mois s’il considérait que l’accord 5+1 (pays membres du Conseil de sécurité plus l’Allemagne) signé avec l’Iran concernant l’arrêt de son effort nucléaire militaire en échange de la levée d’une partie des sanctions internationales devait être prorogé ou non

La suppression de la taxe d’habitation pour 80% des Français est présentée comme une réforme majeure par le gouvernement. Pourtant, elle pose de nombreux problèmes. Entre autres, elle va récompenser les communes qui ont le plus augmenté la fiscalité locale en figeant leurs recettes. Macron envoie ici un signal positif aux moins vertueux.

En France, pour chaque problème, on peut trouver un Comité ou une Autorité qui s’emploie, avec autant d’application que d’abnégation, à en trouver une solution, fût-elle impraticable ou rigologène.

Attendu comme l'un des grands événements culturels de l'année, le "Don Carlos", proposé à l'Opéra de Paris-Bastille, est desservi par sa mise en scène et sa scénographie mais il est heureusement repêché par une distribution et une direction musicale exceptionnelles. Alors, il suffit de se laisser porter sans trop regarder...

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Un chasseur d’épaves affirme avoir trouvé le plus ancien astrolabe nautique

Clubs du Sud: Toulon, le phénix increvable et son mécène

Grosse opération policière et militaire à Seraing: les policiers ont saisi des clubs de golf ainsi que plusieurs liasses de billets

En savoir plus

Diplômé de l'Ena (promotion Copernic) et titulaire d'une maîtrise de philosophie et d'un Dea d'histoire à l'université Paris-I, il est né à Liège en 1968.

Vu que la Pologne, la Hongrie, la Lituanie et la Lettonie ont voté contre l'accord, que le Royaume-Uni, l'Irlande et la Croatie se sont abstenus, la France ne pouvait se permettre de se fâcher avec les pays spécialisés dans le transport routier.

Il existe une bonne raison pour laquelle la France a accepté de ne pas toucher à ce secteur: cet "oubli" était le prix à payer pour obtenir le soutien de la Roumanie, de la République tchèque, de la Slovaquie et de la Bulgarie, mais aussi de l'Espagne et du Portugal.

Autre défaite française majeure: le transport routier n'est pas concerné par cet accord et fera l'objet d'une négociation spécifique. C'est pourtant l'un des principaux pourvoyeurs de travailleurs détachés.

Ici, la France a manifestement enterré les élucubrations macroniennes d'une affiliation temporaire au régime social obligatoire du pays de détachement. Le serpent de l'ubuesque sécurité sociale française continue donc à se mordre la queue. Et, sur le fond, la France subit ici une défaite continue qu'aucune mesurette de prétendu durcissement ne comblera.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres