La transformation de l'appareil industriel français est toujours possible

La France industrielle doit rebondir !

Depuis une bonne vingtaine d’années la France baisse les bras. Il y va de tous les secteurs d’activités et, en premier lieu, celui de l’éducation où plus rien n’apparaît possible, ni la préservation du patrimoine, ni les réformes permettant le progrès. Pour l’industrie française, c’est un désastre, quelques uns s’en sortent et font figure d’exceptions, les autres montrent tous les obstacles qui s’amoncellent devant eux tandis que les moins patriotes préfèrent céder la richesse nationale à l’étranger en faisant promettre la sauvegarde des emplois à la grande satisfaction des politiciens et des commentateurs célébrant la modernité de la mondialisation, voire de la globalisation.

Ainsi des secteurs entiers de l’industrie française ont disparu, les promesses vite oubliées, et l’année 2015 a été une des pires de notre histoire industrielle, annonçant une année 2016 sans doute pire encore, puisque plus personne n’ose même prononcer le mot industrie, lui préférant la notion d’entreprise, concept fourre-tout et cache-misère. Aucune démonstration n’est nécessaire, la part de l’industrie dans le produit intérieur brut décroit chaque année, les entreprises sont vendues, et les friches industrielles se multiplient tandis que des réformes structurelles sont annoncées à coups de trompettes sans que des décisions soient prises.

On ne peut pas se résigner à la disparition progressive de l’activité industrielle dans notre pays, d’abord parce que c’est suicidaire car sans industrie l’économie s’effondre, mais surtout parce que notre potentiel humain est extraordinaire dans cette activité, qu’il est en attente de projets, d’espoir, de vision, qu’il est conquérant dès qu’on lui en donne l’occasion et qu’il est impératif de faire fructifier les talents des jeunes générations qui veulent vivre et travailler chez nous, en France, dans nos territoires. On n’en finirait pas de donner les profils des destructeurs, des fossoyeurs de notre industrie, incompétence, égoïsme, arrogance, ce sont les mots qui viennent à l’esprit, mais le problème n’est plus là, même s’il est bon d’en faire l’analyse, l’essentiel est de répondre à la question posée par notre peuple tout entier : comment en sortir ?

Le premier levier est humain, ce sont les industriels qui peuvent sauver l’industrie, ceux qui ont l’activité de production dans le sang, dans les tripes, qui vivent les procédés, les produits, les ateliers, les laboratoires charnellement en en connaissant les moindres recoins, ceux qui tombent malades lorsque leurs prévisions toussent et qui ne dorment plus jusqu’à ce que les problèmes soient résolus. Ces hommes et ces femmes existent, ils sont l’honneur d’une profession injustement décriée, ils ne forment pas une chapelle ou une caste, ils sortent du terrain et sont fiers de leurs résultats et de rien d’autre. Le deuxième levier est financier, c’est-à-dire que le développement nécessite des capitaux, si ces capitaux ne viennent pas de l’épargne des français, l’industrie périclite bien sûr, et il ne reste plus qu’à se désengager ou à vendre. Dans l’industrie celui qui ne conquiert pas disparaît, l’industrie c’est le risque et le mouvement, et si l’on passe son temps à pleurer pour obtenir les fonds propres pour avancer on finit par baisser les bras et attendre le déclin inéluctable. Notre pays est riche, son épargne est abondante, cette épargne ne va pas vers l’industrie, c’est un drame national, c’est une des explications majeures de notre déclin. L’épargne des français est allée vers les subprimes américaines, vers la dette grecque, mais des règles financières (dites prudentielles) lui ont interdit de financer l’industrie. On connait le résultat. Peut-on changer d’un coup de baguette magique cet état des choses ? Pour cela il faudrait des décisions et de l’autorité sur les administrations et les banques. Autrement dit il faudrait le vouloir collectivement. Il suffirait de peu de choses, mais on connait trop notre pays pour espérer un rebond instantané, il y aura des résistances, des atermoiements, des discussions dont nous avons le secret sur le sexe des anges. Il faut donc montrer par quelques exemples que c’est possible et réaliste. Pour moi deux orientations peuvent bousculer le système. La première c’est l’utilisation du ras le bol régional qui vient de s’exprimer. Des territoires estiment qu’ils ont un rôle à jouer dans telle ou telle activité, géographie, traditions, savoir-faire, spécialisation universitaire, et les forces vives de ces secteurs considèrent que des fonds spécialisés pourraient doper des volontés diverses. Des initiatives régionales – je ne parle pas du découpage administratif des régions, mais des régions vécues comme telles par la population, les régions réelles – sont prises pour drainer une partie de l’épargne pour développer une filière de production jusqu’à l’internationalisation commerciale. Je ne vais pas donner des exemples pour que chacun puisse nourrir son imaginaire. Mais il y a une nécessité de lier les citoyens désireux de conserver et de développer leur potentiel industriel local avec la fourniture des capitaux nécessaires, redonner vie à une solidarité qui ne demande qu’à exister avec des outils appropriés.