Traitement de la calvitie : nouvel espoir en vue (et à défaut, les meilleures solutions en l’état...)

Atlantico : D'après les travaux de chercheurs de l'université de Manchester, un médicament contre l'ostéoporose appelé WAY-316606 contribuerait à la repousse des cheveux pour les personnes atteintes de calvitie. Ce médicament inhibe en effet l'activité d'une protéine bloquant le développement des follicules pileux. Au regard des travaux menés, et en l'attente d'expériences sur l'homme, cette découverte est-elle réellement prometteuse pour guérir la calvitie ?

Pascal Boudjema : Les travaux menés par l’équipe britannique du Dr Hawkshaw et dont les résultats préliminaires récemment publiés dans la revue Plos Biology sont très intéressants et constituent un progrès supplémentaire dans la compréhension des mécanismes biologiques inhibant ou stimulant le développement des follicules pileux. En effet, les chercheurs se sont intéressés tout d’abord aux mécanismes moléculaires d’un ancien médicament : la CyclosporineA ( CsA) utilisée depuis de nombreuses années en tant que médicament anti-rejet de greffes d’organes chez les transplantés ainsi que dans certaines maladies auto-immunes.

Le choix de ce médicament a été orienté par le fait que les personnes traitées avaient des effets secondaires tels que la repousse indésirable de poils sur le corps. D’autre part la toxicité de la CyclosporineA ne permettait pas d’envisager son utilisation en tant que traitement de la calvitie commune pour des raisons purement esthétiques. L’équipe a pu constater en laboratoire, sur des cultures de follicules pileux humains que la CyclosporineA pouvait bloquer l’activité d’une protéine particulière (SFRP1) inhibant la croissance de nombreux tissus dont les cheveux. Ils ont donc recherché un autre moyen de bloquer l’activité de cette protéine et ont découvert qu’un médicament connu pour traiter l’ostéoporose appelé WAY-316606 pouvait également bloquer l’action de la protéine SFRP1 sans avoir les effets secondaires de la CyclosporineA.

Cela constitue donc une découverte très encourageante qui devra nécessiter des essais cliniques du médicament WAY-316606 ou d’un médicament analogue chez l’homme afin de mesurer son efficacité dans le traitement de la calvitie. Cela demandera encore beaucoup de temps avant la mise éventuelle sur le marché d’un tel traitement. Nous devons donc être patients….

Quels sont les traitements déjà disponibles pour les personnes atteintes de calvitie ?

Les traitements actuels de la calvitie androgénique sont dominés essentiellement par trois types de traitements :

Les traitements médicamenteux, le traitement de bio stimulation locale du cuir chevelu et les greffes de cheveux.

Les traitements médicamenteux regroupent essentiellement deux médicaments : le Minoxidil à 2% ou 5% en lotion à appliquer localement sur le cuir chevelu de manière quotidienne ainsi que le Finasteride 1 mg en comprimé à avaler tous les jours. Ces traitements ont pour but de ralentir ou de stabiliser la chute des cheveux en épaississant les cheveux et de faire repousser dans certains cas les cheveux sur les zones postérieures. Leur efficacité est variable selon les cas et peuvent présenter des effets secondaires assez rares tels que démangeaisons ou allergies locales du cuir chevelu pour le Minoxidil ainsi que des troubles de la libido et dépression chez l’homme pour le Finasteride.