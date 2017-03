"Train-Train" : un voyage de nuit qui peut changer des vies

THEATRE

Train-Train E Pericoloso Sporgersi (Il est dangereux de se pencher vers l’extérieur)

de David Talbot, avec la collaboration artistique de Gaëlle Lebert et Sandrine Molaro

Avec David Talbot, Gaëlle Lebert, Aurélie Boquien et Sandrine Molaro

Mise en scène: Compagnie C’est Bien Agréable

INFORMATIONS

Comédie Bastille

5 rue Nicolas Appert

75011 Paris

Jusqu'au 17 avril

Réservations: 01.48.07.52.07

L'AUTEUR

David Talbot a collaboré avec plusieurs metteurs en scène dans des comédies qui ont rencontré un véritable succès, comme “Un conseil très municipal” de Christian Dob mis en scène par Xavier Letourneur, ou “J’aime beaucoup ce que vous faites” de Carole Greep et également mis en scène par Xavier Letourneur.

Il joue également dans des séries TV comme “Caméra Café” ou “Julie Lescaut” et jouera prochainement dans la série “Dix pour Cent”.

THEME

C’est l’histoire de trois femmes et un homme qui se rencontrent dans un train de nuit en route pour “Destination”. A travers leur rencontre et les dialogues (ou surdités) qui s’installent entre eux, c’est toute leur vie qui défile avec leur profondeur et leur mystère aussi.

POINTS FORTS

- Les comédiens sont tous pleins de talent et d’énergie. Chacun incarne à merveille son personnage.

- L’histoire et les personnages ont un aspect décalé qui est parfaitement assumé. Les personnages ont tous à la fois une forme de folie et une humanité très attachante.

- La pièce suscite une grande palette d’émotions. J’ai ri bien volontiers de telle ou telle situation absurde, mais j’ai été aussi profondément émue, voire prise de pitié pour ces personnages qui nous dévoilent petit à petit une part de leur histoire, de leur mystère, de leurs aspirations, de leur nostalgie, de leur désir de se réaliser et d’être heureux. Je n’ai pas pu m’empêcher de m’identifier à ces personnages, et c’est tant mieux!

- Les très bons choix musicaux, avec la VF de “Paint it Black” des Rolling Stones, “Marie-Douceur, Marie-Colère” de Marie Laforêt...

POINTS FAIBLES

Les choix de mise en scène ne m'ont pas toujours semblé à la hauteur de la qualité de l’écriture et du jeu des comédiens.

EN DEUX MOTS

“Train-Train E Pirocoloso Sporgersi” est un beau spectacle, décalé et contrasté. Les histoires, donc, et aspirations de trois femmes et un homme qui se rencontrent le temps d’un trajet en train de nuit. Ce trajet va peut-être changer leur vie… Une chose est sûre, à l’arrivée ils ne seront plus tout à fait les mêmes.

UN EXTRAIT

“Il faut préciser que les personnages de cette histoire n’ont aucun point commun hormis le fait qu’ils n’ont jamais dit “fontaine, je ne boirai pas de ton eau” ou très peu, et connaissent par coeur la chorégraphie de Thriller”.

RECOMMANDATION : EXCELLENT