"Trahisons" : L'amour, c'est compliqué mais ça fait du grand théâtre

THEATRE

« Trahisons »

d' Harold Pinter

avec Gaëlle Billaut-Danno, François Feroleto, Yannick Laurent ou Lionel Pascal, Vincent Arfa

Mise en scène: Christophe Gand

Traduction: Eric Kahane

INFORMATIONS

Théâtre le Lucernaire

53 rue Notre-dame-des-Champs, 75006 Paris

Jusqu'au 18 mars

Réservations: 0145445734

RECOMMANDATION

EN PRIORITE

THEME

C’est un bavardage entre trois amis, qui pourraient figurer dans un vaudeville.

Mais c’est une autre relation qui apparaît. Jerry et Emma ont été amants, et ils se retrouvent deux ans après avoir rompu. Le mari d’Emma est éditeur et grand ami de Jerry en même temps que partenaire de squash. Jerry est découvreur de talents littéraires et Emma tient une galerie d'art. On ne voit pas Judith, la femme de Jerry, qui est médecin. Chaque couple a plusieurs enfants: deux pour l’un, trois pour l'autre.

De 1977, on remonte le temps jusqu’en 1968, à travers neuf scènes. Et on comprend peu à peu la réalité de leurs relations à travers des conversations apparemment banales et décousues: les retrouvailles, les disputes, les incompréhensions, les mensonges, les silences.

POINTS FORTS

1) C’est une profonde analyse psychologique sur l’évolution de l’amour et de l’amitié à partir de dialogues d’une banalité frappante. Chacun parle beaucoup, mais ils ne s’écoutent pas toujours. Les silences sont aussi importants que les paroles.

2) Les trois acteurs jouent remarquablement et mettent en valeur le côté compliqué des sentiments: ces répliques courtes et répétitives sont dites avec conviction et éclairent les mystères de cette relation à trois, peints avec humour.

3) Le quatrième acteur change le décor entre les neuf tableaux, avec entrain et gaieté, au son d’une musique entraînante. C’est presque un clin d’oeil au spectateur. Son rôle comme serveur dans un restaurant italien est savoureux.

4) La mise en scène est très réussie; elle met clairement en lumière le passage d’une année à l’autre par les feuilles d’un calendrier. Elle permet de changer le décor entre un bar, le studio des deux amants, l’appartement de Robert et la chambre d’hôtel à Venise, avec un minimum de modifications et de déplacements des meubles.

POINTS FAIBLES

Je vois très peu de poins négatifs dans cette belle représentation. Une seule chose m’a gênée: même si le texte écrit indique souvent que les personnages boivent un verre, la mise en scène accentue de manière surprenante la consommation de whisky, de vodka, de bière et de vin. On a l’impression qu’ils passent leur vie à boire. Belle résistance...

EN DEUX MOTS

C’est un régal de l’esprit, c’est de la légèreté qui recouvre de la gravité, c’est une réflexion profonde sur le sens de la vie à partir de dialogues ordinaires. On ne s’ennuie pas une minute.

UN EXTRAIT

(première scène entre Emma et Jerry dans un bar):

- Emma: « Quand nous avons loué ce studio de Wessex Grove, tu n’en avais pas les moyens, n’est-ce pas?