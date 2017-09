"Trahisons" : Pinter et l'amour, c'est pas gai, mais s'il avait raison ?

THEATRE

Trahisons

de Harold Pinter

Traduction d’Eric Kahane

Mise en scène: Christophe Gand

Avec François Feroleto, Yannick Laurent et Gaëlle Billaut-Danno

INFORMATIONS

Théâtre du Lucernaire

53, rue Notre-Dame des Champs

Jusqu' au 8 octobre

Du mardi au samedi à 21h, dimanche à 18h.

RECOMMANDATION

BON

THEME

Jerry et Emma se retrouvent deux ans après leur rupture. Elle est la femme de Robert, éditeur, vieil ami de Jerry. À partir de là, Pinter remonte le cours de cette intrigue amoureuse et tisse les liens énigmatiques du trio où chacun a construit sa propre vérité : des aveux aux mensonges, des secrets aux trahisons.

POINTS FORTS

1- La pièce de Harold Pinter est superbe et l’équipe a eu raison de conserver la fine traduction d’Eric Kahane en qui Pinter avait toute confiance. Comme toujours, avec ce remarquable auteur qui a un peu révolutionné l’écriture dramatique, on frôle l’abyme avec légèreté et intelligence. Ce qui pourrait être un thème de vaudeville bourgeois, devient, grâce au langage et au « non dit », un subtil combat à fleurets mouchetés dans l’éternel malentendu entre les hommes et les femmes. Ici, Amour rime avec trahison face aux miroirs multiples que nous tend Pinter, qui déroule l’aventure à rebours.

2 - La femme, même si elle semble être l’enjeu de leur désir, même si elle est, un temps, aimée, devient dans ce prisme de Pinter, celle qui tue leur amitié, celle qui perturbe leur entente et leur complicité virile. Eternel combat entre les hommes et les femmes dont les désirs et les aspirations ne sont que rarement les mêmes. Je trouve que ce sentiment est très finement exprimé par François Feroleto, pris dans ce questionnement entre son amour pour son ami et celui pour sa femme. A mon sens, c’est lui qui est le plus proche de l’univers de Pinter.

Yannick Laurent incarne un Jerry sympathique, moins mâture, et plus préoccupé par les dégâts provoqués pour son confort égoïste, par la révélation de ce qu’il croyait secret, que par le drame qui se joue.

3 - Gaëlle Billaut-Danno incarne pleinement Emma, à la fois déroutée, mais égoïste, oscillant entre charme et mutisme, concentrée sur son seul bonheur. Mais, Pinter le sait bien, les femmes n’aiment pas comme les hommes et inversement. On sent que finalement, ce qui va la séduire et déclencher ce processus de trahison, c’est le désir de Jerry, qui le lui avoue lors de cette première soirée. En réalité, elle tombera amoureuse de l’amour ! Celui qu’elle croit percevoir en lui. La dernière image, alors qu’elle revient, très belle dans sa robe noire, avec la curiosité d’une quasi petite fille inconsciente de ce qu’elle peut provoquer, est une réussite.

POINTS FAIBLES

1 – Autant les costumes de Jean-Daniel Vuillermoz sont toujours justes, élégants et beaux, autant les éléments du décor, dont certains sont un peu superflus, manquent de charme et alourdissent l’ensemble. Une mention néanmoins pour la dextérité du jeune homme qui les manipule avec esprit...