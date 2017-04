Trahison des clercs, le retour : mais pourquoi la France est-elle incapable de faire émerger une opposition “raisonnable” au système ?

Atlantico : En considérant Emmanuel Macron - quoi qu'il en dise - comme étant, d'une certaine manière, le produit parfait du système et un moyen efficace de le réinventer plutôt que de le faire voler en éclats, pour quelles raisons la France ne parvient-elle pas à faire naître une opposition anti-système autre que le FN ou la France insoumise, c'est-à-dire qui ne soit ni raciste, ni anti-démocratique, etc. ?

Eric Deschavanne : Qu'est-ce que le "système" ? Peut-être veut-on, première acception possible, désigner par ce terme le système de production et de reproduction des élites politiques. Emmanuel Macron est, à cet égard, un pur produit de la sélection française des élites - un produit du système républicain français qui valorise la méritocratie, de sorte que le recrutement des élites, marqué par la reproduction sociale, puisse malgré tout intégrer quelques individus issus des classes moyennes, voire (plus rarement) des classes populaires.

En dépit de son passage dans la banque, on ne peut pas dire que Macron doive sa réussite au secteur privé, comme Trump aux États-Unis. Marine Le Pen non plus, qui incarne l'autre manière d'intégrer l'élite politique, celle consistant à parvenir à la tête d'un appareil politique. Énarque ou apparatchik, ce sont les deux voies d'accès à l'élite politique en France. Cela dit, on peut aussi considérer que Marine Le Pen et Emmanuel Macron contribuent tous deux au renouvellement du système. Le FN, comme le PCF naguère, permet à des hommes et des femmes issus des catégories populaires, d'accéder à la carrière politique, tandis qu' "En Marche !" fait également entrer en politique une fraction de la société civile qui en était éloignée, en provenance pour l'essentiel des classes cultivées et bien intégrées.

Si par "système" on veut plus largement désigner l'ordre politique qu'il faut renverser pour que la situation de la France s'améliore, il faut préciser de quoi on parle. Personne, je l'espère, hors les dijhadistes, n'est en France favorable au renversement de la démocratie libérale. L'ère des totalitarismes est révolu en Occident et ne revient que sous la forme d'un produit d'importation - l'islamisme idéologique et révolutionnaire. Le discours dit "anti-système" est le discours populiste, qui est une sorte de contestation radicale s'inscrivant dans le cadre d'une acceptation des institutions et des procédures démocratiques. Ce discours populiste de droite ou de gauche est alimenté en France par l'impuissance publique dont les deux partis de gouvernement portent désormais la marque. Il est porté par des outsiders de la vie politique : le Front national est né d'une extrême droite ostracisée après la Deuxième Guerre mondiale et la décolonisation, tandis que Jean-Luc Mélenchon a quitté un Parti socialiste contraint pour gouverner d'intégrer l'impératif de compétitivité économique dans le contexte de la mondialisation pour faire resurgir l'imaginaire anticapitaliste qui demeure l'âme de la gauche française historique.

Je ne pense pas que le problème posé par ce discours anti-système soit le racisme ou son caractère anti-démocratique. Son problème est celui de la crédibilité politique. Premier constat : en France, le populisme est divisé en deux blocs irréconciliables, à la fois idéologiquement et sociologiquement (même si, sur les deux plans, il y a quelques recoupements). Une union du Front national et de la France insoumise est inconcevable : le populisme de Marine Le Pen est autoritariste et identitaire tandis que celui de Mélenchon cultive l'internationalisme et le fantasme de démocratie directe. Le Front national est plus solide, dans la mesure où il s'agit d'un parti structuré, mais les électorats ne s'additionnent pas, ce qui favorise donc les candidats du "système". C'est aussi la raison pour laquelle le référundum de 2005 n'a jamais eu son équivalent positif dans les urnes. Deuxième constat : les programmes économiques populistes ne font pas l'unanimité, c'est le moins que l'on puisse dire, chez les économistes. Le système, à cet égard, c'est le "cercle de la raison", c'est-à-dire le discours "expert" sur la réalité du monde. L'économie n'est peut-être pas une science exacte, mais en ce domaine comme dans les autres sciences, la vérité crédible est celle qui fait consensus chez les spécialistes. Briser le consensus dans un discours électoral pour rassembler les mécontents est sans doute chose plus aisée que d'échapper aux contraintes du réel quand on est en situation de gouverner.

Paul-François Paoli : La France souffre d'une formidable pathologie politique qu'a parfaitement illustré la défaite pathétique de François Fillon, qui a été incapable d'incarner un pôle conservateur crédible et respectable face à une gauche institutionnelle moribonde. Ce ne sont pas seulement les "affaires" qui ont plombé le candidat Fillon c'est son étrangeté aux classes populaires et son abscence de souci ou d'empathie à leur égard. Le RPF gaulliste, comme le RPR à ses débuts, étaient des partis populaires même s'ils étaient anti-communistes. Cette veine du gaullisme populaire a été complètement liquidée dans les années 1990 quand Juppé et Chirac ont décidé de se convertir à l'Europe en fondant le RPR dans l'UMP. Le candidat Sarkozy a retrouvé l'électorat populaire en 2007 grâce à sa posture bonapartiste et à la réthorique des discours d'Henri Guaino. Mais l'abandon des trois grands thèmes historiques du gaullisme -l'indépendance nationale, l'Etat fort et la souveraineté du peuple- ont permis à un FN culturellement anti-gaulliste de faire une OPA sur un éléctorat qui votait autrefois RPR, et ce d'autant plus facilement que ce parti, en 1990, proposait le retour au droit du sang et la fin du regroupement familial, thématiques qui sont considérées comme racistes quand c'est le FN qui les propose. Autrement dit, la droite centrisée représentée aujourd'hui par NKM ou Luc Chatel, mais aussi par Juppé ou Madelin, a été la pourvoyeuse de fond du FN. Il y a avait tout simplement une place à prendre et le FN, dirigé et phagocyté par le discours social-étatiste de Florian Philippot, a pris la place.