Tracfin : l’Etat transforme les agents immobiliers en policiers

Créé par l’État français en 1990, TRACFIN est un organisme dodu du Ministère de ce qui nous reste d’Économie destiné à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; compte-tenu de la recrudescence du blanchiment et du terrorisme sur le sol français ainsi que de l’historique assez flamboyant de l’État en matière de création d’organismes frétillants, il n’y a guère de quoi se réjouir, mais admettons tout de même que l’idée générale part, comme bien souvent, d’un bon sentiment.

Du reste, en 2016, l’organisme a reçu 64.815 signalements, soit une hausse de 43 % par rapport à 2015. Nous sommes en attente des chiffres pour 2017, mais rien n’interdit de penser qu’ils seront en nette augmentation par rapport à l’an dernier. Au passage, difficile de ne pas noter les chiffres concernant les politiciens établissant les signalements à 475 en 2016, c’est-à-dire une progression de 71% depuis 2015.

TRACFIN en pratique

En théorie, l’État disposerait de petits yeux scrutateurs un peu partout, sur tous les flux financiers, sur chaque opération, sur chaque transaction et dans chaque commerce pour bien s’assurer que tout le monde fait ce qu’il doit, quand il le doit.

En pratique et assez bizarrement, les citoyens apprécient modérément ce genre de propositions et limitent donc assez sérieusement les possibilités de l’État d’aller fourrer ses doigts partout. Rassurez-vous, c’est de moins en moins vrai, et de toute façon, ce dernier a trouvé la parade : il a astucieusement transformé 40 métiers en contrôleurs de terrain.

Par un tour de passe-passe législatif dont il a le secret, il a imposé à plusieurs catégories professionnelles d’exercer un contrôle financier, au nom de la sécurité intérieure, d’un devoir de citoyenneté, du vivrensemble et d’une pensée émue pour tous les enfants de France qui sont potentiellement en danger à cause des pratiques financières douteuses de certains.

Moyennant quoi, nos professionnels se sont retrouvés avec l’obligation de :

-Devoir porter une vigilance particulière envers leurs clients

-Dénoncer aux autorités compétentes le moindre soupçon qu’elles pourraient avoir à leur égard.

Encore une fois, ne vous inquiétez pas : tout ceci a été favorablement analysé par le Camp du Bien qui a décrété tout ceci parfaitement acceptable sur le plan moral d’une citoyenneté festive pleine de consentement fiscal détendu™.

Tout va bien.

Qu’est-ce que le blanchiment ?

Le blanchiment est le fait de réinjecter dans l’économie légale des fonds obtenus illégalement. Le fait d’apporter son concours à ce genre d’opération est aussi assimilé à du blanchiment, ce qui explique pourquoi le professionnel de l’immobilier se trouve concerné.

Bien sûr, l’achat d’un bien avec de l’argent provenant d’activités illicites, telles que le trafic de drogue ou un pot-de-vin politique, constitue un blanchiment. Les fonds provenant du travail « au noir » sont également concernés, depuis les ouvriers du bâtiment jusqu’au patron de restaurant ne déclarant pas tous ses revenus en liquide, en passant par le serveur ou la femme de ménage voire – soyons fous – le député ou le maire en pleine comptabilité créative.