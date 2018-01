Toutes nos félicitations au père de la "gauche arc-en-ciel"!

Le fairepart de naissance a été publié dans le Journal du Dimanche. "Luc Carvounas et… sont heureux de vous annoncer l'arrivée parmi nous de la gauche arc-en-ciel". Et nous aussi nous sommes heureux. Car plus il y a de gauches plus on s'amuse…

On s'était en effet lassé de toutes les autres gauches. La gauche de droit divin incarnée par Mitterrand. La gauche caviar représentée par ses adorateurs. La gauche gueularde et vulgaire personnifiée par Mélenchon.

La gauche "tout fout l'camp", c’est-à-dire le PS en loques et en lambeaux.

Un nouveau bébé parmi nous c'est toujours bon à prendre à l'heure où la France souffre d'une crise de la natalité. Reste que le nom de baptême du poupon intrigue. "La gauche arc-en-ciel"? C'est original. Mais un peu étrange.

Luc Carvounas précise qu'il s'agit de "la gauche rose, rouge et verte". Trois couleurs donc. Il aurait pu en bonne logique l'appeler "la gauche tricolore" non ? L'ancien sénateur-maire d'Alfortville et candidat à la présidence du PS a préféré "arc-en-ciel" qui compte, il ne peut l'ignorer, sept couleurs.

Sept couleurs. Comme les sept jours de la semaine. Comme le septième ciel. Vert, indigo, bleu, rouge, jaune, violet, orange. Pas de rose. Il ne peut ignorer non plus que l'arc-en-ciel est le drapeau, le signe de ralliement de tous les LGBT de France et de la planète. Et que ses sept couleurs, figurent sur tous les hotels, cafés, bars et restaurants gay-friendly.

Comme la vie politique est semée d'ingratitudes Luc Carvounas n'a pas manqué, dans son charmant fairepart, de piétiner son ex-ami Manuel Valls. Il dit ne plus rien avoir en commun avec lui. Car contrairement à lui Valls n'est pas ouvert à la "société civile". "Je ne lui doit rien" conclut-il.

Il ne lui doit rien ? C''est pourtant Valls qui a fait sa carrière. C'est pourtant Valls, alors Premier ministre, qui est venu à la mairie d'Alfortville célébrer le mariage de Luc Carvounas avec son compagnon Stéphane Exposito.

Les orientations sexuelles de l'ancien maire d'Alfortville ne sont ici nullement en cause. Elles relèvent de sa vie privée. Mais quand, comme lui, on les met en avant de façon ostentatoire pour glaner quelques suffrages ça s'appelle du racolage.