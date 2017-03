"Toute le monde peut se tromper" : la jalousie dans tous ses états : décapant

Une forte croissance combinée aux actes de violences commis au nom de l'islam par des groupes extrémistes ont mis les musulmans au premier plan du débat politique. Quelques éléments de réponses pour comprendre l'impact de cette religion dans le monde et en France.

Dans ce nouveau baromètre Ifop pour Atlantico, le pouvoir d'achat et la capacité à boucler les fins de mois constituent, pour 35% des Français, la principale préoccupation dans le cadre de la présidentielle.

A toutes les sauces Agriculture : les dérives du principe de précaution

Quand on évoque ce fameux "principe de précaution", il convient de commencer par comprendre la diversité des points de vue et des intérêts, et de se demander "qui veut se protéger de quoi"…