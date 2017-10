Tout ce que la France gagnerait à ce que nous soyons tous actionnaires

Plus d’argent pour les riches est, en effet, la traduction immédiate ! Et pourtant, il faut bien reconnaître qu’ajouter 45% de taxation sur les plus-values (pour les gros patrimoines), à 4% sur le revenu fiscal, et à 15,5% de CSG conduit à 65% de prélèvement sur les plus-values, ce qui peut être jugé élevé (du Florent Pagny !). C’est d’ailleurs pourquoi les entreprises françaises doivent verser des dividendes importants (et se faire critiquer). Il s’agit pour elles d’attirer et de garder leurs actionnaires, au détriment même de l’autofinancement de leur croissance.

Et donc elles doivent s’endetter plus… pour croître autant. Augmenter les dividendes pour aider ses actionnaires à payer l’impôt, et s’endetter ensuite pour investir : il fallait le faire !

On le fait. Il fallait donc revoir cette logique, pas seulement pour faire revenir les capitaux étrangers, mais pour éviter qu’ils ne partent davantage, et surtout pour attirer l’épargne française vers les entreprises cotées et pousser les entreprises non cotées à la cotation. Et ceci au détriment de l’achat d’obligations publiques françaises, placées en assurance vie, et fiscalement avantagées. Un changement qui n’est pas facile à « vendre » !

« La politique de la France ne se fait pas à la corbeille » disait le Général de Gaulle… le 22 octobre 1966. En ce temps, « la corbeille » était le lieu physique (disparu), où les « agents de change » (disparus) cotaient les grandes valeurs. Autrement dit : la politique n’obéit pas à la bourse. Certes, mais les choses ont bien changé en économie, avec la crise, la globalisation et plus encore les nouvelles technologies. La France a besoin plus que jamais d’une épargne longue qui accepte de prendre des risques, sauf à disparaître des chantiers de l’innovation. Et il n’est pas sûr non plus que « la politique » puisse continuer longtemps, sans tenir compte de ce besoin d’épargne, quand on voit l’état de l’économie (et le montant de la dette publique). C’est bien ce que l’on retrouve dans les toutes dernières décisions fiscales et sociales, boursières et politiques, sans que les explications soient claires (et les mesures suffisantes).

De fait, si les cours des actions des sociétés cotées en France, sur le Cac ou sur les autres marchés, ne montent pas vite, c’est bien la preuve que la rentabilité anticipée de l’économie française n’est pas (encore) au rendez-vous. Alors l’épargne locale peut être tentée d’aller voir ailleurs, et celle d’ailleurs de ne pas venir ici. Le Cac 40 progresse en effet lentement, à 5300 points. Il est toujours au-dessous de son maximum de 6944 points, le 4 septembre 2000, du temps de la bulle Internet. Rien à voir avec le Dax (allemand), actuellement à 12700 et toujours en forte progression. Le Dax a plus que doublé depuis début 2010, tandis que le CAC 40 a augmenté d’un tiers depuis la même époque. Comment en sortir ?