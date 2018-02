Tout ce que vous avez besoin de savoir sur le pain et votre santé

Le gouvernement a annoncé vendredi l'élargissement du décret dit "Montebourg" datant du mois de mai 2014, relatif aux investissements étrangers et à la protection des secteurs clés de l'économie. Mais l’implication de l’Etat devrait reposer sur la reconstitution d’une expertise technologique et d’une stratégie en la matière qui font aujourd'hui défaut.

Mai 1968 a affranchi la sexualité de ses tabous et de ses archaïsmes. Pour le meilleur, mais aussi pour le pire, car avec cette « révolution », les plus jeunes ont été entraînés dans une sexualité prématurée, reconnue aujourd’hui comme violente. Historienne, féministe engagée, Malka Marcovich a été témoin de ce qu’a représenté Mai 1968 pour toute une génération. Extrait de "L'Autre héritage de 68" de Malka Marcovich, publié aux Editions Albin Michel (2/2)

Ils s’appellent Tony, Betty, Manu, Yasmine, Sylvie, Mélissa, Mourad, Corinne, Jeff. La plupart du temps, vous ne les remarquez pas… sauf quand vous en avez besoin. Pourtant ils sont là. Travaillant au contact de la rue, de la violence, de la misère sociale et de la mort. Voici le vrai visage des 149 000 flics de France. Extrait de "Paroles de flics" de Jean-Marie Godard aux éditions Fayard (2/2).

La transparence devient totale. Nos déplacements, nos achats, nos goûts, nos maladies, nos échanges, nos conversations : rien n’y échappe. Quand, au diktat de la transparence, s’ajoutent les effets pervers du progrès technique, c’est toute notre vie qui bascule. Peut-on encore inverser le cours des choses ? Sommes-nous condamnés à l'autodestruction de cette société de libertés que nous avons mis tant de siècles à constituer ? Extrait de "Mortelle Transparence" de Denis Olivennes et Mathias Chichportich publié aux Editions Albin Michel. 2/2

Tandis que la croissance parait revenir en Europe et que certains pays voient leur chômage reculer, la France a plus de mal et les transformations engagées ne semblent pas devoir apporter des remèdes à cette situation à court terme.