"Tout pour sauver l’euro" : c’était il y a 2 ans... et la France est toujours aussi inconsciente de ce qu’elle doit à Mario Draghi

Atlantico : Il y a six ans, Mario Draghi avait semble-t-il sauvé la zone euro en trois mots seulement : "whatever it takes", affichant sa volonté de sauver l'euro coûte-que-coûte, ce qui correspondait au lancement d'une salve de politiques non-conventionnelles d'assouplissement quantitatif. La survie de la zone euro a-t-elle en effet reposé uniquement sur les épaules de la BCE ?

Jean-Paul Betbeze : OUI : dans la crise financière, économique et politique, qui était au fond une crise majeure de confiance dans les institutions, notamment politiques, ces mots ont arrêté la panique. Il faut noter ici que hier, jour de la conférence de presse de Mario Draghi à Francfort, était l’anniversaire de ces mots, prononcés le 26 juillet 2012. C’était le moment où on se demandait si, après le Portugal et la Grèce, l’Espagne n’allait pas sombrer, devant les ventes massives de bons du trésor espagnol. Les rendements du 10 ans étaient alors proches de 7%, contre 1,4% actuellement !

Il faut savoir que, contre une panique de marché, seuls comptent les propos du banquier central crédible, parce qu’il peut créer de la monnaie sans limite - pour autant bien sûr que la monnaie « tienne ». On se souvient aussi du fameux « deflation, make it sure it does not happen here » de Ben Bernanke, le 21 novembre 2002, qui allait empêcher le pire et ouvrir la porte aux actions de quantitative easing aux Etats-Unis, reprises en zone euro.

OUI : quand la solidité d’une zone monétaire (euro ou dollar) est en doute majeur, l’action déterminante vient du patron de la banque centrale, par des messages forts pour renverser les anticipations. C’est après, bien après, que les mesures pratiques peuvent être calibrées, décidées et expliquées. Mais il faut d’abord renverser la vague des anticipations auto-réalisatrices de la crise de confiance. Autrement, elles emportent tout. Une banque centrale, une monnaie, un Président de banque centrale ont un capital à défendre : leur crédibilité.

Michel Ruimy : On ne peut pas être aussi affirmatif. Mario Draghi, après les échecs de Jean-Claude Trichet, en 2011 - 2012, a introduit, en mars 2015, un assouplissement quantitatif monétaire. Ce programme a consisté en un rachat massif par la Banque centrale européenne, sur le marché secondaire, de titres de dette souveraine des pays de la zone euro - Grèce exclue -, puis de titres de dette de grandes entreprises à partir de juin 2016. Ces opérations, de plusieurs dizaines de milliards d'euros par mois, représentent un montant cumulé de plus de 2 300 milliards d’euros.

Cette mesure exceptionnelle, non-conventionnelle, fait partie, avec une politique de taux bas, des principaux leviers de la politique monétaire de la BCE. Sa mise en place devait répondre à un double objectif : faire remonter l’inflation à un niveau inférieur mais proche de 2% et stimuler la croissance après les crises de 2008 et 2010.

Ceci a certainement été un succès puisqu’il a sorti la zone euro des abysses et de la déflation. En ce sens, Mario Draghi peut être présenté comme l’homme qui a sauvé l’euro, aussi bien par ses actes que par ses déclarations.

Cependant, il n’est pas parvenu à mettre en place une stratégie aussi ambitieuse que celle menée outre-Atlantique bien qu’il soit allé aussi loin que son mandat le lui permettait. En ce sens, la zone euro revient de loin, mais elle a encore du chemin à faire pour générer, seule, une croissance créatrice d’emplois. En d’autres termes, l’enjeu n’est pas tellement de rehausser le montant alloué à l’assouplissement quantitatif (quantitative easing - QE) mais plus sûrement de modifier le mandat de la Banque centrale européenne, pour lui faire intégrer un objectif de plein emploi par exemple, ou idéalement un objectif de PIB nominal.

Ainsi, même si Mario Draghi a fait du bon travail à la tête de la BCE, il ne peut corriger ce qui ne marche pas : la zone euro n’est pas une zone monétaire optimale. Les États membres sont trop différents pour que cela puisse fonctionner. Les pays européens sont dans des situations très hétérogènes en termes de niveau de développement, de spécialisation, d’avantages comparatifs, de chômage et d’inflation, de déficits et de dettes publics. Leur coordination budgétaire, basée uniquement sur la maîtrise des déficits et des dettes, est difficile à mener car elle conduit à augmenter les divergences économiques entre pays. Elle n’est pas, de surcroît, forcément accompagnée d’une politique monétaire adéquate, ni d’une redistribution budgétaire qui permettrait de supporter certaines réformes en créant de l’activité et de l’emploi.