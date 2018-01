Tout le monde ment : petites vérités étonnantes sur nos vies sexuelles passées au sérum de vérité des requêtes Google

Atlantico : Dans son livre "Everybody Lies", l'ancien data scientist de Google nous dit que les femmes recherchent deux fois plus que les hommes du contenu pornographique à caractère violent. Cela est-il corroboré par votre pratique et les données scientifiques ? Plus largement, quelles sont les habitudes pornographiques des deux sexes qui vont à l'encontre des idées reçues ?

Michelle Boiron : Votre question contient une partie de la réponse !

Le titre du livre et le contenu "Tout le monde ment" auquel vous faites références nous montre à quel point parfois pour être dans une norme imposée par la société on s’arrange avec la vérité. Cette lecture statistique faite par un scientifique de Google, nous révèle qu’il y aurait notamment plus de recherches « porno » que de recherches sur « méteo » sur Google ! En revanche seulement 25% des hommes et 8% des femmes l’admettent !

Précisément au nom d’une normalité de comportements sexuels politiquement corrects. Or je constate que cela fait deux fois en 15 jours qu’Atlantico m’interroge sur la consommation réelle des femmes de film pornographique tant dans la fréquence que dans le contenu visionné.

Ce questionnement récurent dans les médias risque peu ou prou d’influencer le comportement des femmes sur la consommation de visionnage des films pornos. Jusqu’à une période récente ce comportement était plutôt majoritairement masculin.

Certaines femmes, dans le souci de normalité sexuelle vont maintenant se poser la question d’aller y voir : pourquoi je ne regarderai pas un film porno ? Pendant que d’autres femmes répondront à cette incitation. Or cette curiosité « d’aller y voir » n’était pas innée chez la femme. A partir du visionnage du premier film «pour voir » leur regard peut d’une part changer sur les hommes qui en visionnent et d’autre part en dehors de toute attente les sensibiliser à l’excitation virtuelle crue qu’elle n’avait pas appréhendée jusqu’alors et les entraîner dans une consommation modérée ou hard comme les hommes.

La société, la culture leur ont toujours fait comprendre que cette forme de sexualité masturbatoire sous tendue par une excitation visuelle était un comportement masculin alors qu’elle trouvait son équivalent dans un contexte. Qu’ont-elles à y gagner ? Devenir un homme comme un autre. Et être autonome.

Pour ce qui est des comportements sexuels de la femme il me semble important de faire la différence entre le fantasme et la pratique sexuelle réelle. La création d’un fantasme a souvent pour origine un palliatif à l’effraction que constitue le fait qu’un enfant soit présent lors de scènes de violences vues ou subies, d’attouchements sexuels, de violence, d’inceste… Ce fantasme a pour but de contenir le traumatisme alors que sa réalisation annule l’effet protecteur défensif.