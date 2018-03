Tout le monde s’inquiète des stratégies d’agit-prop’ russes sur les réseaux sociaux mais qui se préoccupe de soigner les plaies sur lesquels ils jettent du sel ?

Atlantico : Souvent pointés du doigt à chaque nouvelle polémique et à chaque "fake news", la stratégie d'influence de la Russie à l'étranger n'agit-elle pas comme un simple révélateur des divisions qui touchent nos sociétés ? Dans quelle mesure, de la Catalogne aux Etats-Unis, au vote pour le Brexit, cette stratégie ne fait qu'exploiter ces polarisations, notamment sur le "vivre ensemble" ?

François-Bernard Huyghe : En effet, les milieux libéraux et atlantistes, (médias, états-majors ou think tanks) tendent de plus à plus à attribuer à la propagande/désinformation menée par les Russes (et dans une moindre mesure par la Chine) un terrifiant pouvoir de persuasion et de perturbation sur nos démocratie.

Ils appellent cela le « sharp power » (le pouvoir « pointu » par contraste avec le soft power occidental) ou la « weaponization » (la transformation de l’information en arme pour violer les esprits). Leur but serait de décrédibiliser les gouvernements et créer le chaos. Bref de la subversion ou des interférences dans des élections que certains politiques américains, républicains ou démocrates, assimilent à des actes de guerre par écrans interposés. Paradoxalement, ils semblent avoir bien plus peur du pouvoir des idées et des images venues de l’est qu’à l’époque de la guerre froide où des milliards d’êtres humains se réclamaient du marxisme léninisme. Il est vrai que, cette fois, les agresseurs utiliseraient la technologie 2.0 de façon ultra-efficace :

La création de faux comptes (bots, astroturfing ) pour intervenir dans les discussions des réseaux sociaux en se faisant passer pour des Américains, des Britanniques

La diffusion présumée de « fake news » (nouvelles délibérément truquées dont on peut prouver qu’elles sont fausses, bref, des bobards) qui seraient reprisent par les communautés en ligne populistes (fachosphères par exemple)

La diffusion (leak) de documents authentiques compromettants (comme ceux du parti démocrate en 2016)L’utilisation de médias classiques (Tv RT ou Radio Spoutnik) émettant en plusieurs langues et adressant à un public international un message critique de la politique internationale occidentale.

Des contacts directs supposés entre responsables du Kremlin et membres de l’équipe Trump.

Quand bien même ce seraient des services d’État (et non des pirates informatiques à motivations idéologiques) qui feraient tout cela, cela n’explique rien. Car cela touche marginalement des communautés sociales souvent déjà très engagées idéologiquement et qui recherchent des confirmations à leurs convictions et ne croient plus un mot de ce que disent les médias "mainstream". Mais pour le reste, les faux comptes, les fausses nouvelles (à supposer encore qu’elles n’aillent pas dans les deux sens, n’aient pas un fonction parodiques, soient prises au premier degré, crues, mémorisées etc.) au même titre que les médias « russes » ne touchent qu’un tout petit public : ils ne représentent rien par rapport aux milliards de messages des réseaux sociaux qui ne vont pas dans le même sens, aux million d’heures de télévision, aux milliers de journaux (qui, d’ailleurs, pratiquent le « fact checking » et s’empressent de dénoncer les faux pour justifier de leur fonction) et qui tous vont en sens inverse. Donc l’intention persuasive (à supposer qu’elle soit si machiavélique que cela) n’est rien par rapport aux vieux appareils de contrôle idéologique : État qui prend des lois contre les fakes, GAFA, experts, médias, classe politique. Le problème n’est pas qu’une partie de la population (que ses adversaires présument particulièrement niaise ou trop fascinée par les médias sociaux) croit n’importe quoi, c’est qu’elle ne croit absolument plus la même chose que les élites.