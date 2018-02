Tout le monde n’est pas un Hallyday mais… Voilà ce qui se passe le plus souvent quand les Français se déchirent sur des questions d’héritage

Atlantico : Au-delà du cas de la contestation de la succession de Johnny Hallyday par ses enfants Laura et David, quels sont les cas de conflits les plus fréquents en France concernant les successions ?

Thomas Carbonnier : Nombre de familles se déchirent au moment de l’ouverture d’une succession d’un proche. Les enfants de Johnny Halliday en sont le parfait puisqu’ils ont décidé de contester le testament de leur père.

Il faut distinguer les successions selon qu’il existe ou non un testament.

Lorsqu'une personne décède sans avoir rédigé de testament, c'est la loi qui désigne ses héritiers. C’est la « dévolution légale ». Héritent uniquement les membres de la famille (enfants, petits-enfants, pères et mères, frères et sœurs…) et l'époux survivant. Le Code civil classe les héritiers dans un ordre bien précis, en fonction de leur degré de parenté avec le défunt. Le notaire identifie les héritiers du 1er ordre, avant de passer au second, au troisième…. S'il existe un héritier dans un ordre, il est prioritaire sur tous les ordres suivants.

Le conjoint survivant hérite dans tous les cas, mais ses droits varient en fonction des droits des autres héritiers.

Pour mémoire, les personnes liées par un Pacs ou qui vivent en union libre sont considérées en tant que tiers par rapport à la succession, de sorte qu'en l'absence de testament ou de donation, elles n'ont droit à rien dans la succession

En présence d’un testament, lorsque les héritiers veulent contester les dernières volontés du défunt, ils mettent en exergue l’absence de pleine capacité du défunt. Alternativement, ils tentent d’interpréter ses dernières volontés dans un sens qui leurs sera plus favorable.

De manière toute aussi fréquente, les héritiers s’entredéchirent sur la valorisation des biens à se partager.

En cas de difficultés persistantes, le litige est soumis à l’arbitrage de la justice. Les héritiers contestataires devront alors apporter des preuves à l’appui de leurs prétentions. Cette action judiciaire pourra aboutir à une annulation du testament ou à une interprétation différente du testament. En cas de difficulté d’évaluation de l’actif successoral, les héritiers peuvent demander la nomination d'un expert judiciaire.

Quelle est la fréquence et l'importance de ces conflits ? La complexité de la législation en la matière conduit-elle les héritiers à subir des processus longs et difficilement traitables en la matière ?

La réalité est souvent assez triste. Lorsque la personne âgée est hospitalisée, quelle que soit la gravité de la cause, ses héritiers ont tendance à creuser sans délai sa tombe.

Les conflits sont nombreux et récurrents lorsque l’actif successoral est important. Même au sein des familles les plus soudées, de tels conflits surgissent avec vigueur. Le plus souvent, ils ne trouvent une issue que par voie judiciaire. Le traitement de ces affaires est à la fois long et complexe.