"Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil", même les syndicats. Encore un peu de patience et Macron va marcher sur l’eau...

Emmanuel Macron ne fera pas de miracle. Il a simplement compris que les Français étaient prêts à abandonner les préjugés idéologiques et dogmatiques pour chausser les lunettes du pragmatisme.

Que tous ceux qui ont croisé Emmanuel Macron soient séduit, ok. Macron est séduisant, nouveau, jeune, bien élevé, poli et sûrement compétent. Ce qui est bien. Bref, il est presque normal dans une société qui nous a plus habitués à croiser des personnages arrogants, et bourrés de certitudes ou gonflés de démagogie.

Tout le monde est séduit, y compris les syndicats alors qu’on se préparait à une guerre de tranchées à propos de la réforme du Code du travail.

Ok, mais qu’on ne vienne pas nous raconter que les chefs syndicaux ont baissé les armes parce qu’un jeune président de la République les a reçus au Palais, en tête à tête puis les a raccompagnés personnellement à leur voiture à la sortie. Dans la cour d’honneur. C’est bien, mais c’est beaucoup de théâtre tout cela. Personne n’est dupe. Enfin, personne ne devrait être dupe.

Ni le monde politique, ni le monde des affaires et ni les dirigeants syndicaux ne sont tombés dans l’angélisme. Les acteurs socio-politiques et une grande partie de l’opinion n’ont pas une admiration aveugle pour le président, ils reconnaissent simplement qu’Emmanuel Macron a eu la formidable intelligence de faire un diagnostic de ce pays qui se révèle assez juste et de convaincre l’opinion qu’il y avait une thérapie possible avec une méthode de prescription particulière.

L’establishment politique, de gauche comme de droite, a bien été obligé de l’admettre. L’establishment syndical a compris que l’heure n’était plus à la confrontation, mais au compromis.

Et si le climat en France a changé, s’il y a un effet Macron, celui-ci n’est que le catalyseur du changement, ou l’incarnationde ce changement et il faut reconnaître qu’il fait le job.

Ce changement dont beaucoup espèrent qu’il sera profond est imputable à deux séries de facteurs.

Lepremier, c’est la pédagogie de l’opinion publique à l’occasion de la campagne présidentielle. Cette campagne a véhiculé tout et n’importe quoi, mais elle a, au final, mis en lumière le contenu réel des programmes extrémistes et populistes ? Alors, c’est vrai la moitié des électeurs s’est montrée plutôt sensibles aux projets anti mondialistes, anti européens et même anti capitalistes, mais au final plus de 60% des Français ont quand même choisi le candidat le plus pro-européen, le plus pro-mondialisation et le plus pro-business. C’est un fait. Personne n’a obligé les français à voter Macron.

Et les français n'ont pas voté Macron, parce qu’il ressemblait à un jeune premier de cinéma, ils ont voté Macron parce qu’ils ont pensé qu’il avait peut-être les solutions qui permettraient de restaurer la solidité du modèle français auquel ils sont attachés. Ils ont voté Macron parce qu’ils sont attachés à leur entreprise, à l’Europe, à l‘euro, parce qu‘ils ne croient plus que l’Etat soit capable de tout régler, parce qu‘ils savent que l’avenir de leurs enfants va se jouer à l’échelle de la planète.