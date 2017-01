Tout le monde devrait le lire...

LIVRE

La fin de vie

des Professeurs Gian Domenico Borasio et Régis Aubry

Ed. Eyrolles

LES AUTEURS

- Gian Domenico Borasio est professeur titulaire de la chaire de médecine palliative à l’Université de Lausanne et chef du service de soins palliatifs au CHUV. De 2006 à 2011, il a créé, à l’Université de Munich, un réseau de professeurs qui intègre tous les aspects des soins physiques, psychosociaux et spirituels de la fin de vie dans l’enseignement et la recherche.

- Régis Aubry, chef de service du département douleur et soins palliatifs du CHU de Besançon, est l’un des médecins les plus influents concernant le dossier sensible de la fin de vie.

Il est également président de l’Observatoire national de la fin de vie (ONFV), coordonnateur du programme national de développement des soins palliatifs et membre du Comité consultatif national d’éthique.

THEME

Ce livre est à la fois une aide à la réflexion sur la fin de vie et un guide pratique sur l’ensemble des questions qui se posent à ce moment de la vie pour la personne concernée, pour son entourage et pour les professionnels ou bénévoles impliqués.

Le sujet est abordé dans tous ses aspects, médical, philosophique, affectif, spirituel, sociologique, mais aussi pratique, avec des adresses utiles pour tous.

POINTS

1) Un projet essentiel : aborder cette question aujourd’hui si terriblement taboue, aider à la mettre en lumière, inciter à vivre sans l’occulter ; l’aborder de manière intéressante voire agréable.

2) Un essai porté par deux auteurs qui consacrent leur vie à ce sujet et le connaissent depuis son vécu au quotidien jusqu’à sa gestion au plus haut niveau.

3) Un sujet traité très en profondeur, sans bavardage et sans lourdeur.

4) Une réflexion qui semble dégagée de tout contexte politique.

5) Un texte abordable par tous et d’où sont évités (ou explicités) tous les termes techniques, obscurs pour le lecteur non averti.

6) Un texte émaillé de cas concrets qui rendent son écriture plus vivante.

7) Enfin des conseils pratiques, essentiels pour toutes les personnes immédiatement concernées et, surtout, pour tout un chacun car la mort

viendra au bout du chemin et, à bien la préparer, notre vécu se trouve enrichi.

POINTS FAIBLES

Vous ne trouverez pas la réponse à toutes vos questions, mais chaque mort est unique, comme chaque vie.

EN DEUX MOTS

Un livre à la fois intéressant et efficace. Tout le monde devrait le lire.

UNE PHRASE

Ou plutôt un extrait:

« L’espoir d’une vie éternelle est vain, du moins ici-bas. Mais l’espoir de mener jusqu’à la fin une vie digne en bénéficiant d’un accompagnement de qualité se concrétise pour toujours plus de personnes. Y arriver nécessite la collaboration de tous. »

RECOMMANDATION

EN PRIORITE