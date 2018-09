Hugues Serraf : “Tout comme l’accent suisse, l’accent marseillais est relativement facile à imiter auprès des locaux sans se faire repérer, ce qui n’est pas le cas de l’accent québécois”

On ne comprend plus Napoléon. On ne peut plus le comprendre. On comprend Bonaparte en revanche. On le comprend de mieux en mieux : l’ambitieux, le self-made man, le parvenu, est devenu notre lot quotidien. On compare à Bonaparte n’importe lequel de nos chefs de l’État, pourvu qu’ils soient volontaires ou impérieux. Extrait de "Destin français" écrit par Eric Zemmour, publié aux éditions Albin Michel. 1/2