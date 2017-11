Toussaint : mais quel est le sens de la mort dans un monde où nous avons perdu celui de à vie ?

Atlantico : La fête de la Toussaint marque pour les catholiques la célébration des saints, qui est suivie le jour suivant de la Commémoration des morts. Mais alors que plusieurs études mettent en évidence une progression de l'athéisme et de l'agnosticisme en France et plus largement en Europe, la mort a-t-elle encore un sens pour ceux qui se déclarent sans croyance religieuse ?

Damien Le Guay : La mort est une chose. La religion une autre. Diderot pensait, pour lutter contre les religions, qu’il fallait "dédramatiser" la mort, la rendre moins tragique.

Il croyait que la religion chrétienne avait augmenté la peur de la mort pour mieux conforter son pouvoir. Et donc, pour diminuer son emprise (ce qui est l’aspiration des Lumières), il fallait il suffisait même de rendre la mort moins effrayante. Mais, de toute évidence, le caractère dramatique de la mort est inhérent à la condition humaine. A l’inverse, certains croient que plus on est chrétien plus la mort est douce – tant l’assurance du paradis pourrait atténuer les peurs. Il suffit, pour se convaincre des limites de cette conviction, de relire le dialogue des carmélites. Bernanos met en scène une mère supérieure qui, dans son couvent, s’est préparée à la mort pendant quarante ans. Mais quand la mort arrive réellement, qu’elle n’est pas une idée mais une évidence imminente, l’angoisse s’impose, emporte tout, brise les convictions, fait sauter toutes les certitudes. Et la mère-supérieure pleure, parjure, va même jusqu’à remettre en cause sa foi. Entre la chrétienne qui pensait à la mort et la femme qui est à l’article de la mort, il y a une différence de nature et non de degrés.

Nous voyons bien que, dans les deux cas, la mort ne va pas de soi. Elle est un drame pour tout le monde. Toujours elle dépasse ce que nous pouvons faire pour nous y préparer. Et jamais il ne suffit d’y penser (ou de ne pas y penser) pour la vivre avec assurance. Elle est, nous dit Lévinas, une « fissure » qui éventre tout et nous ouvre à une altérité insoupçonnée.

Il me semble qu’il faut distinguer, dans le monde des religions, deux éléments. La religion d’une part de la confession religieuse de l’autre. Mircea Eliade nous le dit : nous sommes avant tout des « homme religieux » - des homo religiosus. Là est sans doute l’une de nos différences essentielles. Et quand Edgar Morin indique que le début de l’humanité est lié à l’enterrement, au premier enterrement il y a, sans doute, 100 000 ans, il corrobore cette humanité liée à la mort, cette croyance selon laquelle il faut protéger un corps, le confier à un autre monde, l’entourer de rites de passages.

Encore faut-il s’entendre sur les termes. Trois éléments sont à considérer dans ce terme de religion. D’une part le fait de se relier (religare) les uns avec les autres, de vivre ensemble et de vivre ensemble la mort en particulier. D’autre part, le besoin, à l’approche de la mort, de se relire – comme on relit un livre, comme on regarde toutes les pages de sa vie. Et, pour finir, l’immense et inépuisable besoin de s’ouvrir à un sens qui nous dépasse, qui donne de la cohérence à nos vies. Quand à la confession (comme la religion de confession chrétienne) elle vient après, s’inscrit ensuite, vient donner une foi à ce besoin viscéral, en nous, de mettre en œuvre notre nature religieuse.

Tout cela pour dire que la mort est l’affaire de tous et que la religion est l’affaire de tous ceux qui sont confrontés à la mort – la nôtre ou celle de nos proches.

Selon certaines études anthropologiques le sentiment religieux serait inhérent à l'activité cérébrale. Même le plus athée des athées serait croyant par nature ? Mais croyant en quoi ?

Damien Le Guay : Il est évident que nous sommes religieux par nature – au sens indiqués plus haut. Quant au besoin de croire, là aussi il faut le séparer de la confession religieuse. Julia Kristeva l’a rappelée dernièrement : le besoin de croire est en nous, au plus profond de nous. Il nous fait vivre, nous fait accéder à notre part d’humanité – par delà le biologique, le mécanique, l’émotionnel. Raison et croyance vont ensemble. Encore faut-il le reconnaitre et se départir d’un point de vue rationaliste de surplomb qui supposerait qu’existerait une Raison seule, neutre, impartiale, implacable, maitresse de la réalité. Dans son exercice, la Raison fait appel à des croyances et de tout ce qui donne du sens à qui nous sommes, à ce que nous faisons, aux raisons d’agir et de se mouvoir. De la même manière, la confession chrétienne (selon ce qu’en disait Benoit XVI) tend à éclairer la raison et son usage. Une foi sans raison est déraisonnable. Une raison sans foi est aveugle.

La confession religieuse répond à notre besoin de croire, elle lui donne une cohérence, un équilibre, une intelligence que des croyances politique n’ont pas – il suffit d’évoquer les folies totalitaires des croyances politiques du XX éme siècle. Le communisme est une croyance. Le nazisme en est une. L’idéologie, est, nous dit Arendt, une idée poussée jusqu’au bout au point de n’avoir plus de lien avec la réalité. Donc, il est nécessaire de mâtiner la raison de croyances et les croyances de rationalité. Donc aussi, tous ceux qui opposeraient les « croyants » et les « non-croyants » se trompent. Il y a de la métaphysique partout, nous dit Charles Péguy. Chacun a la sienne – même si elle est cachée. Et ceux qui croient ne pas en avoir une le disent pour mieux rejeter les autres dans le monde des croyants obscurs, irrationnels, irréfléchis.