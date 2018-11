Toussaint : mais en fait, qui sait encore ce qu’est la sainteté aujourd’hui ?

Atlantico : Tous les 1er novembre, on fête la Toussaint. Si la fête n'est pour certains que synonyme de jour de repos aux portes de l'hiver, cette fête a une signification importante pour les chrétiens du monde entier. On y fête tous les Saints. Pourquoi fête-t-on ces saints tout au long de l'année mais aussi plus particulièrement lors de cette fête de la Toussaint dans l'Eglise catholique ?

Pierre-Hervé Grosjean : Au long de l’année, nous célébrons les saints que l’Église a canonisés, des saints « officiellement » reconnus et proposés en exemple à tous. Mais en ce jour de la Toussaint, nous célébrons tous les saints, connus ou inconnus de nous, mais qui sont auprès de Dieu et qui durant leur vie ont été des témoins humbles et authentiques du Christ. Ces « saints de l’ordinaire », dont la vie n’a pas forcément brillé aux yeux du monde, dont la sainteté est parfois restée cachée de leur proches, mais qui ont essayé de vivre de leur mieux l’évangile, leur vocation, leur vie.

Ces saints nous rappellent trois ou quatre vérités essentielles :

- La sainteté n’est pas réservée à une « élite », elle est le chemin de tous, la vocation de tout baptisé.

- Elle ne consiste pas forcément à faire des miracles, mais à prendre au sérieux cette amitié avec le Christ que Dieu nous invite à vivre.

- Un saint n’est pas une personne parfaite, c’est un pécheur qui s’est laissé aimer de Dieu, et qui a essayé d’aimer de son mieux en retour Dieu et ses frères.

- Cette sainteté est surtout un don de Dieu reçu au baptême, que nous essayons de cultiver, de faire grandir et parfois de retrouver grâce aux sacrements et à notre prière. Chacun est appelé à « incarner » ce don à sa façon, il y a pleins de visages de sainteté possibles dans l’Église : Dieu a ce projet pour chacun de nous, tels que nous sommes.

Comment devient-on ou est-on désigné saint ?

Les saints « canonisés », reconnus officiellement comme saints, et proposés à la prière de tout le peuple chrétien, l’ont été après une longue procédure. Il a fallu enquêter sur la vie et les écrits de ces personnes, pour discerner s’il était opportun de présenter leurs parcours comme exemples à suivre. On demande au Ciel de confirmer en quelques sorte ce discernement, en permettant qu’un miracle soit obtenu par l’intercession du futur saint. C’est une procédure longue et rigoureuse : l’Église s’engage en donnant tel ou telle en exemple, et ne veut pas le faire à la légère.

Mais pour l’immense majorité de ceux qui sont déjà auprès du Seigneur, cela restera le secret de Dieu ! Il y a aussi beaucoup de témoins que nous avons pu croiser, des chrétiens qui ont pu nous marquer, dont le témoignage a pu bouleverser notre vie. Leur vie sans être appelée à devenir connue du monde entier a été pourtant pour leur entourage réellement lumineuse et féconde, parce qu’elle était donnée.