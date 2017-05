Tous Friends : la cohabitation d’adultes peut-elle être une solution pour gérer la grande épidémie de solitude contemporaine ?

Atlantico : Que pensez-vous de la proposition de l'architecture Grace Kim, qui consiste à développer la cohabitation entre adultes afin de lutter contre la solitude ?

Alain Mergier : L'architecte et l'urbaniste ont un rôle important à jouer dans des sociétés où la solitude se développe.

L'architecture s'est beaucoup concentrée sur l'organisation des espaces de vie internes aux logements mais a délaissé l'organisation des espaces communs en tant qu'espace d'urbanité. Dans un immeuble type, le seul espace de rencontre est l'ascenseur qui, comme chacun en fait l'expérience, est un espace de promiscuité corporelle et non de convivialité interpersonnelle. Le projet de Grace Kim est passionnant car il est une avancée dans la façon de penser les réalités résidentielles dans les sociétés contemporaines. Penser les espaces de vie, ce n'est pas organiser des formes de socialité, c'est donner lieu à des potentialités de socialité. Je comprends son projet non dans une optique curative -comment soigner cette maladie qu'est la solitude- mais comme une façon de prendre en compte les transformations des nécessités relationnelles de nos sociétés. La solitude, telle que je l'entends, n'est pas une maladie de nos sociétés, c'est le symptôme du retard qu'elles prennent face aux transformations de nos vies.

Il faut distinguer deux choses : la question de l'isolement et celle de la solitude. Confondre les deux conduit à cette idée qu'il faut rompre la solitude des personnes qui y ont basculé. On peut sortir des personnes de leur isolement, comme on extirpe quelqu'un d'un piège, mais la solitude est d'un autre ordre. Si l'isolement est un état, la solitude est une souffrance. L'isolement se rapporte à des situations dans lesquelles les individus vivent à l'écart des autres : isolement résidentiel, géographique, éloignement familial, défaut de transport... L'enquête réalisée avec la Fondation de France montre que la solitude, en tant que souffrance, résulte du sentiment non pas tant qu'on ne peut compter sur personne mais surtout que personne ne compte sur vous. La souffrance de la solitude résulte du sentiment d'être inutile aux autres. L'Observatoire de la solitude de la Fondation de France montre que la solitude se développe depuis une dizaine d'années, non pas tant auprès de personnes géographiquement isolées, mais au contraire dans des populations urbaines, non pas seulement chez des personnes âgées mais dans des tranches d'âge de 35 à 45 ans ; non pas seulement auprès de personnes exclues du monde du travail mais -et c'est particulièrement significatif- en milieux professionnels. Les personnes isolées sont évidemment plus exposées à la solitude, mais le symptôme contemporain est la solitude des inclus.