Tous dans nos bulles : pire que les fake news, la polarisation de nos news feed sur les réseaux sociaux

Atlantico : Une étude publiée par le journal Science Direct montre que Facebook et Google, par leurs suggestions de contenus, reduisent l'exposition des utilisateurs à des points de vues diifférents de leur mode de pensée. En quoi ces suggestions participent-elles à l'appauvrissement de la démocratie ?

Nathalie Nadaud-Albertini : Ces suggestions enferment chacun dans une certaine ligne de pensée et évitent de la confronter à d’autres. L’utilisateur gagne un certain confort à ne pas se sentir perturbé dans ses certitudes. Mais il y perd beaucoup dans le processus de formation de ses idées, de ses convictions. En effet, de manière générale, ces dernières se forgent dans la confrontation entre des positions variées et différentes.

Que l’on débatte à plusieurs ou que l’on réfléchisse dans son for intérieur, on procède toujours de la même façon : on se penche sur plusieurs façons de penser, on les examine tour à tour, on les confronte entre elles, en tentant de cerner leurs points forts, leurs points faibles, les bénéfices que la société et tout un chacun peut en retirer, ou inversement ce qui semble potentiellement nuisible. Avec les suggestions de contenus, on perd l’accès à une diversité de points de vue, et en même temps on perd la capacité à les confronter. Chacun tend à s’enfermer dans une ligne de pensée qui, à force de ne plus être mise en débat, confine aux préjugés.

Pour résumer, on pourrait dire que ces news feed transforment la démocratie de la façon suivante : d’intérêt général débattu dans l’espace public, elle devient intérêt purement personnel dans un espace hautement intime (le smartphone). Ce faisant, on l’appauvrit considérablement.

Que risque-t-on à se fier uniquement qu'à des sources suggérées automatiquement par Google et Facebook ?

C’est le risque de l’allégorie de la caverne de Platon. Rappelons-la rapidement : des hommes sont enchaînés dans une demeure souterraine en forme de caverne, ils ne voient jamais directement la lumière du jour, ils n’en connaissent qu’un faible rayonnement qui filtre jusqu’à eux. Des choses et d’eux-mêmes, ils ne connaissent que les ombres que le feu allumé derrière eux projette sur les murs de la caverne. Des sons, ils ne connaissent que l’écho. Si l’un d’entre eux est libéré et accompagné de force vers la sortie, dans un premier temps, il sera cruellement ébloui par la lumière, car il n’a pas l’habitude de la supporter. Il souffrira des changements, résistera et aura beaucoup de difficultés à percevoir ce qu’on veut lui montrer, au point qu’il sera fortement tenté de retourner à sa condition antérieure. Si, néanmoins, il persiste, il pourra voir le monde dans sa réalité. Prenant conscience de sa condition antérieure, il ne retournera vers les prisonniers de la grotte qu’en se faisant violence. Ses anciens compagnons de captivité le recevront mal et refuseront de le croire, parce qu’ils seront incapables d’imaginer ce qui lui est arrivé et ce qu’il a vu.