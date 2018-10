Tournée des droites européennes : la quadrature du cercle wauquieziste

Edouard Husson : En soi, c’est une bonne idée. Se rendre en Grèce, nation ravagée par l’égoïsme de ses élites, les leçons de morale allemandes et la technocratie de l’Union Européenne, représente la première occasion, me semble-t-il, où Laurent Wauquiez sait allier communication et fond. Aller parler d’immigration dans un pays qui est en première ligne face à l’arrivée de réfugiés et de migrants économiques permet de ramener le débat aux faits. Ajoutons qu’il est assez adroit de refuser, au nom de la droite, l’opposition macronienne entre progressistes et populistes.

Cependant, c’est là que Wauquiez finit par neutraliser le bon effet initial. La disqualification de forces politiques désignées comme « populistes » est le discours, précisément, des « progressistes ». Pourquoi entériner le clivage en disant « ni progressiste, ni populiste »? Que l’on veuille affirmer un nouveau conservatisme est une chose; mais la droite ne réussira que si elle sait intégrer le vote populiste et non le rejeter.

Benjamin Griveaux attaque Laurent Wauquiez, le "candidat des gens qui roulent au diesel et fument des clopes". Cela vise un pan énorme de la population. Ce mépris ciblé ne montre-t-il pas que le macronisme se coupe de toute une frange de la population sous prétexte de représenter le "camp du progrès" ? Ne ferait-il pas mieux de lutter contre les phénomènes qui expliquent la montée de l'extrême-droite que contre l'extrême-droite en elle-même ?

Aux Etats-Unis, il arrive au président de se déchaîner sur les réseaux sociaux ou dans les conférences de presse; mais tout l’effort de ses équipes est d’apparaître raisonnable par comparaison, de rendre compatible avec les institutions la parole d’un président qui cherche à faire bouger les lignes. Par contraste, le porte-parole du gouvernement français ne cherche pas à canaliser l’effet des déclarations présidentielles - les provocations d’Emmanuel Macron ont été pourtant nombreuses - mais il en rajoute. Surtout, il trahit par ses propos le paradoxe d’une attitude qui, à force d’exalter les forces de progrès, finit par s’attaquer directement aux classes moyennes. Ceux qui roulent au diesel et fument des clopes, ce sont ceux qui peuvent encore assumer les dépenses d’une voiture et se payer des cigarettes soumises à d’énormes taxes. Le macronisme commence par une opposition entre les forces de changement et les forces de blocage mais, dans la bouche de Grivaux, il tourne en un affrontement selon une stratification sociale: il faut d’ailleurs affiner l’opposition de Guilluy entre la France des métropoles et la France périphérique: le vieux rêve giscardien, c’est de rassembler “deux Français sur trois”; Emmanuel Macron n’a rassemblé que deux votants sur trois - un peu moins de 50% de l’électorat, rapporté à la participation. Dix-huit mois plus tard, on voit le macronisme osciller entre 30% (popularité du Président) et 40% (celle du Premier ministre). A vrai dire, une stratégie cohérente d’enracinement renforcé au centre-droit aurait pu maintenir le Président aux environs de 50%. Mais toute l’ambiguïté du macronisme vient de son tropisme progressiste quand son intérêt devrait être de se fixer en terrain “modéré”.

Le “camp du progrès”, au sens strict, n’est pas beaucoup plus nombreux que celui “de la réaction”. Entre les deux, vous avez ces “deux Français sur trois”, au moins, que tous nos présidents cherchent à rassembler depuis Giscard, qui ont bien les pieds sur terre, qui se divisent certes entre droite et gauche, mais qui attendent surtout de leur président qu’il les protège contre les menaces extérieures, contre l’insécurité; qu’il lutte contre le chômage et pour la préservation du pouvoir d’achat; qu’il leur permette d’avoir autant d’enfants qu’ils le souhaiteraient, leur crée des conditions où ces enfants puissent imaginer de mieux vivre que leurs parents. Peut-être Benjamin Grivaux trouve-t-il que cela fait “petit-bourgeois” ou “populiste”. Mais si le Président ne répond pas aux préoccupations de la France des classes moyennes, toujours plus éclatée et précarisée, il sera balayé comme ses deux prédécesseurs au terme d’un seul mandat.