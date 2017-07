Tour de France : Chris Froome, le « gagne-petit »…

Connaisseur en la chose cycliste, un quotidien belge titre ce 24 juillet 2017 : « Christopher Froome, de raison plus que de pas-sion ». La veille, le Britannique a remporté, à 32 ans, le 104ème Tour de France. Son quatrième Tour- ce qui le place à une unité victorieuse du Belge Eddy Merckx, de l’Espagnol Miguel Indurain et des Français Jacques Anquetil et Bernard Hinault. Descendant du podium sur les Champs-Elysées, Froome a confié qu’il avait disputé son Tour « le plus difficile, le plus serré ».

Et rappelé que, dans les Pyrénées du côté de Peyragudes, il a connu une sacré alerte, conséquence d’une fringale- ce qui généralement n’arrive qu’aux coureurs ordinaires…

De raison plus de passion… Oui, Chris Froome, surnommé « le Kenyan blanc » parce que né à Nairobi, capitale du Kenya, a gagné le Tour. Sûrement parce qu’il était le plus fort. Mais, avouons-le, durant cette édition 2017 de la « Grande Boucle », il n’a rien montré, démontré. Il a géré son affaire comme un petit boutiquier, n’a pas remporté une seule victoire d’étape- certes, ce n’est pas une première dans l’histoire du Tour, mais là, ça fait vraiment « gagne-petit ». En même temps, le directeur de l’épreuve, Christian Prudhomme, affirme : « Chris Froome ? il est bon partout ! » Le coureur britannique, de son côté, s’est presque excusé : « L’automne dernier, quand on a eu connaissance du par-cours de ce Tour 2017, je n’ai pensé qu’à la victoire finale… » Pourquoi pas, surtout si on applique le précepte qui fait avancer tout champion : « Seule la victoire est belle »…

Mais voilà, on nous dit que Froome a remporté une magni-fique victoire tactique. Pourquoi pas… Avec son équipe, le team Sky (budget annuel : 30 millions d’euros- le budget le plus impor-tant du peloton professionnel), il a bloqué la course pendant trois semaines. « Il n’est pas là pour établir des records mais au fond de lui, il rêve d’égaler le nombre de cinq victoires sur le Tour et, pourquoi pas, d’aller plus loin », confie Nicolas Portal, son direc-teur sportif chez Sky. Bloquer la course, on a connu ça dans le passé- avec Bernard Hinault, avec Eddy Merckx qu’on surnom-mait « le cannibale ». Mais ces deux-là, ils contrôlaient… et ga-gnaient des étapes après avoir dynamité le peloton. Venu sur une étape de ce Tour 2017, le grand Eddy Merckx n’a pas caché sa dé-ception : « Je m’attendais quand même à quelque chose en mon-tagne. Maintenant bon, Froome a toujours roulé défensivement, se défendait très bien et pouvait compter sur une équipe très forte. Lors du chrono d’ouverture, quatre hommes de Sky ont fini dans le Top 10. Il ne s’est presque rien passé dans ce Tour. Froome n’a jamais attaqué, n’a rien fait d’exceptionnel… » Et « le Canni-bale », d’ajouter : « Si Froome continue à se concentrer unique-ment sur le Tour, pourquoi cela devrait-il changer à l’avenir ? Il ne roule que le Tour… Si tu vois les choses de la sorte, alors autant n’organiser que le Tour vu que c’est la seule course qui compte… Mais le cyclisme n’est pas que le Tour. L’histoire du cyclisme, c’est aussi le Tour d’Italie, Milan-Sanremo, Paris-Roubaix… Toutes ces courses ont leur valeur. Je trouve dommage qu’on ne voit par Froome sur Paris-Nice, par exemple, ou d’autres courses ».