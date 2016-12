Toujours plus cher pour se loger ou pour acheter une voiture : mais qui parvient encore à vivre mieux que ses parents en France ?

Atlantico : Selon les données confidentielles communiquées aux Echos par un constructeur, extraites de l'enquête NCBS (New Car Buyer Survey) réalisée par un organisme indépendant, le prix d'achat d'une voiture neuve s'éleverait aujourd'hui en France à 24 300 euros, soit 4 000 euros de plus qu'il y a dix ans et 10 000 euros supplémentaires (non-corrigés de l'inflation) si l'on compare à 1996.

Que révèle cette hausse sur le creusement des inégalités intergénérationnelles survenues ces dernières années/décennies ?

Joël Hellier: Il convient de considérer un certain nombre données, parmi lesquelles les niveaux de gamme : si la hausse moyenne des prix de l'automobile achetée par les ménages révèle tout simplement une montée en gamme, cela n'a alors rien d'étonnant. En effet, s'il y a trente ans, les individus n'achetaient que des R5 et que désormais, ils achètent des moyennes, voire des hautes gammes, on comprend alors aisément l'effet induit. Pour évaluer la hausse du prix d'un bien, et en particulier d'un bien durable, on rapporte généralement son prix moyen au niveau du revenu moyen: ceci permet de savoir combien coûte ce bien par rapport à ce que gagne une personne en moyenne. Par ailleurs, on essaye de faire cette évaluation à qualité constante.

Le premier élément qui va avoir un impact sur la consommation, c’est le revenu et l’épargne : plus le revenu augmente et plus la consommation va augmenter ; plus l’épargne augmente et plus la consommation va diminuer. Ce que l’on constate depuis plusieurs années, ce sont des revenus qui augmentent très peu dans les pays industrialisés, et tout particulièrement en France ; quant à l’épargne, celle-ci semble être repartie à la hausse depuis 2015. Ainsi, l’évolution de la consommation est plutôt faible.

Il convient ensuite de porter attention sur ce que l’on consomme, en distinguant les biens durables et les biens non-durables ; l’automobile est typiquement un bien durable. On sait que lorsqu’il y a une montée des incertitudes qui fait que l’on épargne davantage, ou une décélération du revenu qui va faire que ce dernier n’augmente pas, voire diminue, la consommation de biens durables est repoussée à plus tard.

Les biens durables correspondent typiquement à un marché de renouvellement dans la mesure où dans nos pays, la plupart des individus sont équipés d’une voiture. Ce marché est connu pour ne pas véritablement augmenter, et où les primo-entrants, tels que les jeunes, vont avoir un impact important ; ceci est typiquement le cas du marché de l’automobile.

Les jeunes sont les plus touchés par le ralentissement de revenus. Ce sont plutôt eux qui vont avoir un problème de chômage, un problème lié à la notion de "risque". Même s’il a un emploi, un jeune ne sait pas s’il va le garder ; cette instabilité va limiter sa capacité à s’endetter. Avant, cela était plus facile compte tenu de la part occupée par le CDI dans la création d’emplois chez les jeunes, qui est de 10% à peine aujourd’hui. C’est parce que les jeunes sont actuellement moins bien lotis qu’ils vont consommer moins d’automobiles, ce qui peut avoir un effet récessif sur ce marché.