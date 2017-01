Top Gun, c’était avant : la Chine entend contester la domination américaine dans le ciel avec des avions furtifs

The Daily Beast par David Axe

La Chine fait un pas de plus vers la mise en vente d’avions furtifs proposés à des armées étrangères dans le monde entier, maintenant que la dernière version de son plus récent chasseur furtif semble avoir fait son premier vol.

Les débuts de la deuxième version du FC-31 rapprochent la Chine du moment où elle sera exportatrice d’avions échappant aux radars tandis que les Etats-Unis s’approchent du jour où ils feront face à des avions de combat furtifs vendus par la Chine.

Cela pourrait supprimer l'un des principaux avantages de l'Amérique en matière de combat aérien, sa supériorité technologique sur la plupart des forces aériennes étrangères auxquelles elle est confrontée dans des zones de conflit.

Des sites militaires chinois ont commencé à diffuser des vidéos granuleuses et des photos du deuxième FC-31 en vol, apparemment au-dessus de la ville de Shenyang, dans le nord de la Chine, le 23 décembre dernier.

Pékin se sert de la communauté des blogs militaires en plein essor en Chine pour présenter officieusement de nouvelles armes et paie même certains blogueurs pour diffuser des informations positives à ce sujet. Propagande mise à part, ces images soulignent les rapide progrès du FC-31 à double queue et deux moteurs, dont la première version a fait ses premiers vols en 2012.

Le chasseur monomoteur, produit par la Shenyang Aircraft Corporation, entreprise appartenant à l'État, est apparemment devenu furtif et bientôt opérationnel. C’est le premier exemplaire de ce jet monoplace avec une aile trapézoïdale. La deuxième version dispose clairement d’ailettes dont les angles correspondent plus étroitement les uns aux autres, une qualité qui aide à minimiser la signature radar.

Le premier FC-31 laissait une épaisse trace de fumée crachée par ses moteurs apparemment fabriqués en Russie quand il a fait ses premiers vols il y a deux ans. Les moteurs qui fument sont un énorme problème pour les pilotes de chasse qui espèrent éviter la détection visuelle en combat aérien proche.

Le nouveau FC-31, en revanche, semble utiliser de nouveaux moteurs sans fumée, si l'on croit la vidéo diffusée.

Les rapides progrès du FC-31 vont de pair avec les efforts déployés par la Chine pour que son premier chasseur furtif, le J-20, soit prêt au combat. L'armée de l' air chinoise a apparemment commencé l'équipement d’une première escadrille avec des bimoteurs J-20 à la fin de 2016, sept ans seulement après le premier vol de cet avion de chasse, qui est beaucoup plus grand que le FC-31.

Par comparaison, il a fallu 15 ans pour que l’avion furtif F-22 de l'US Air Force passe du prototype initial en 1990 à l’avion prêt au combat en 2005. Le F-35 plus petit, dont le prototype a fait ses premiers vols en 2000, a eu également besoin de 15 ans de travail avant qu'il ne soit prêt à être déployé.

Pour être honnête, on ne sait pas quel niveau de sophistication du FC-31 et J-20 se cache dans leur carlingue. Le F-22 et le F-35 emportent des capteurs, des systèmes de communication et des logiciels qui ont nécessité au moins autant de travail que leurs cellules et leurs moteurs. L’industrie de l'électronique militaire chinoise étant loin derrière celle des Etats-Unis, il est donc possible que les deux chasseurs furtifs chinois soient équipés de systèmes internes anciens et bien inférieurs, qui prennent moins de temps à développer que des technologies de pointe, ce qui expliquerait le développement rapide de ces avions.