Tomber amoureux, mode d’emploi : ces problèmes très contemporains que les générations précédentes n’avaient jamais eus

Les règles de la séduction ont changé mais elles restent un vrai sujet aujourd’hui lors du premier rendez-vous et sont plus que jamais d’actualité à en croire les magazines qui regorgent de conseils pour réussir ce premier examen !

Les codes ont certes changé mais c’est surtout le vocabulaire employé qui n’a plus rien de commun : en témoigne le « date » qui remplace le « rendez-vous » qui a lui-même remplacé le « rendez-vous galant ».

Néanmoins, quel que soit le nom employé, il ne peut s’affranchir d’un minimum de codes. Les jeunes filles continuent de rêver au « Prince charmant » et les hommes de rencontrer « l’âme sœur ».

On est dans un entre-deux mal codifié socialement qui est un peu difficile à vivre.

Peut-être devrions-nous inventer un nouveau code de séduction un peu plus moderne. Force est de constater que ce qui fausse nettement la donne et perturbe les codes, c’est le moyen utilisé pour se rencontrer. Devant le catalogue des possibles, un rendez-vous raté est-ce si grave ? Il y en a des dizaines d’autres qui attendent sur notre site préféré !

En revanche l’homme, même s’il « crâne » un peu et se cache derrière sa barbe de 3 jours, a souvent peur de l’échec et la femme a du mal à accepter qu’elle n’ait pas réussi à séduire l’homme, quelle que soit la suite de ce premier rendez-vous.

Le cerveau de l’homme s’emballe vite et la femme se torture toute la soirée qui suit pour être sure de l’effet qu’elle a produit et des comportements à tenir …

La perfection et le leurre d’avoir enfin trouvé la personne que l’on cherchait depuis toujours est néanmoins toujours là… même si, en apparence, le code de la décontraction est de mise. Quand l’alchimie se produit, on a le sentiment de retrouver dans cette personne une personne providentielle alors qu’elle incarne tout simplement des émotions déjà vécues et qui sont restées gravées dans notre disque dur.

De manière plus triviale, la question de qui paie quoi est plus que d’actualité. Avant, l’homme réglait l’addition. L’argent et la carte bleue qui parfois va jusqu’au noir (symbole de la réussite) reste un attribut viril par excellence… L’argent donne le pouvoir ; alors si la femme paie, elle sera taxée de femme « phallique ». Les jeunes ont conscience que ces codes sont dépassés mais ils restent empêtrés dans les anciennes valeurs. Chacun tente de mettre en scène le désintérêt pour l’argent.

Ce qui a le plus changé dans les rendez-vous c’est très certainement la manière de les obtenir. Le virtuel a remplacé le mouchoir laissé tombé et ramassé par le jeune homme comme pour montrer l’intérêt porté à la dame ! Cela date d’un siècle. Le kleenex se jette et il ne se ramasse plus.

La drague se fait de manière virtuelle le regard croisé dans la rue a presque disparu au profit de la tablette ou de l’iphone. Alors quelle image « poste »-t-on pour plaire ? Que dit-on de soi ? Quels petits mensonges s’accordent-t-on pour dorer son image. L’âge en premier ! La coquetterie serait-elle toujours de mise ? Ensuite le statut social : Libre, célibataire divorcé c’est la valse du statut. Enfin l’intention de cette rencontre est-elle « sérieuse » pour la vie ou une tranche de vie ou bien la demande triviale d’un soir ?

Le résultat de cette première fois : Il est assez fréquent que l’on tente à la fois de se persuader de son influence sur l’autre pour se sentir exister et ou de le jouer en miroir … L’autre risque de tenter de répondre à notre désir même s’il n’en a pas le moindre ! Le retour à la réalité après le rendez-vous risque de nous faire déchanter. Du fantasme à la réalité l’épreuve peut être douloureuse.

N’oublions jamais que » l’amour c’est donné à quelqu’un qui n’en veut pas quelque chose qu’on n’a pas » .

La question de faire l’amour le premier soir reste aussi une question qui est loin d’être réglée malgré l’évolution des mœurs ! Tous les tabous sont presque levés mais celui-là à la vie dure. La bonne conduite à tenir reste différente selon que l’on soit du sexe féminin ou masculin ! L’homme peut se le permettre la femme sera toujours perçue négativement si elle couche au premier rendez-vous. La fille facile reste dans le vocabulaire moderne. Alors on continuera de jouer avec cette question … Quand la relation est fluide la question est peut-être moins présente. Le désir se nourrit de la frustration donc peut être différer le passage à l’acte pour le plaisir des sens ?

Par contre la question des maladies transmissibles est vraiment d’actualité. Ces maladies sont en recrudescence significative d’après les dernières études. Le relâchement est lié à la baisse de campagne de préventions d’une part et aussi aux traitements pharmaceutiques mis sur le marché. Pour l’hépatite la vaccination n’a pas que bonne presse… en France. Continuez de sortir couvert !