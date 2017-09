Todd, Zemmour, Onfray se trompent : ça n’est pas le pouvoir économique qui tue la démocratie. C’est le pouvoir politique qui se suicide.

Emmanuel Todd, qui vient de sortir aux éditions du Seuil Où en sommes-nous ?, refait l’histoire du monde moderne en rappelant ses racines anciennes. Intéressant par le foisonnement d’idées qu’il agite, intéressant quand il rappelle que l’histoire du monde est l’histoire de conflits successifs et que l’heure est venue à de nouveaux conflits entre des peuples de cultures et de religions différentes, et surtout à un conflit entre les élites et le peuple. Le risque est grand. Actuel. C’est ce type de fossé que les démocraties et les pouvoirs qui en sont issus n’ont pas su combler. D’où la montée des populismes aux Etats-Unis, avec l’arrivée de Trump, d’où le Brexit en Grande Bretagne, d’où le poids de l’extrémisme en France qui a su juguler le risque en votant par défaut pour Emmanuel Macron.

Des chroniqueurs et philosophes à succès, comme Éric Zemmour ou Michel Onfray, soutiennent la thèse principale de ce livre, surtout quand il s’agit de dénoncer le grand coupable de cette fracture et de cette évolution. Pour eux, le phénomène responsable, c’est la mondialisation à marche forcée depuis 15 ans, poussée et alimentée par le pouvoir économique qui a submergé tous les autres pouvoirs. Ils voient même en Emmanuel Macron, le représentant de ce pouvoir arrogant et impérialiste. Qui, sous les couverts de l’intelligence pragmatique, accroit jour après jour ce pouvoir économique sans partage. Par l’euro, par la banque centrale, par la réforme du droit du travail, par toujours plus de flexibilité dans le droit du travail, par la course à la compétitivité... Bref, tout ce qui contribue à la dislocation des corps sociaux.

Le type de discours est commode, il répond d’une certaine façon à l’inquiétude de tous ceux qui ont raté le train de la mondialisation, oubliés par les vents du digital. Et se veut explicatif de la montée du communautarisme, du populisme et du protectionnisme. Ces trois philosophes n'y vont pas de main morte, ils prétendent démontrer le risque de guerre civile dans les vieilles démocraties.

Ce discours anxiogène a du succès, il rejoint les partisans de la théorie du complot fomenté par les financiers juifs, les francs-maçons ou les spéculateurs de Wall-Street.

Rien n’est plus faux.

Il faut ne jamais avoir mis les pieds dans une grande entreprise internationale pour penser que l’objectif de ses dirigeants est d’ignorer les malentendus, les dysfonctionnements et les clivages sociaux ou culturels.

Les chefs d’entreprise modernes, et il y en a beaucoup, ont certes pour objectif d‘optimiser leurs résultats économiques et financiers, mais en même temps ils sont obligés de poursuivre des objectifs sociaux et environnementaux. Ils ne peuvent pas s’affranchir de ces objectifs. Autrefois, le climat social de l’entreprise, le niveau de salaire et d’emploi étaient des contraintes au capitalisme. Ce sont aujourd’hui des opportunités de travailler mieux.