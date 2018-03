"Tintoret, naissance d’un génie" : l'homme et l'artiste avaient du répondant...

EXPOSITION

TINTORET, naissance d’un génie

INFORMATIONS

Musée du Luxembourg

19, rue de Vaugirard 75006 PARIS

Jusqu'au 01 juillet

Ouvert du lundi au jeudi de 10h 30 à 18h. Vendredi, samedi, dimanche et jour fériés de 10h30 à 19h

Tel: 01 40 13 62 00

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

A l’occasion du 500e anniversaire de la naissance du Tintoret, le Musée du Luxembourg, le Grand Palais et le Museum de Cologne nous proposent de retrouver son œuvre de jeunesse, plus précisément les quinze premières années de sa carrière, en montrant ses peintures religieuses et profanes, ses esquisses de décors et ses portraits de personnalités de la cité des Doges.

L’exposition raconte l’histoire de l’ascension du Tintoret dans une Venise où artistes et intellectuels affluent.

POINTS FORTS

*le parcours thématique met bien en évidence les caractéristiques des quinze premières années d’activité du jeune peintre, en soulignant ses stratégies pour s’attirer des commandes, ses méthodes de travail dont sa collaboration avec Giovanni Galizzi, mais aussi son ouverture aux autres arts comme la musique, la sculpture (Michel Ange) et surtout l’architecture.

*la diversité du travail du Tintoret rend compte de son audace et de sa culture tant visuelle qu’intellectuelle : peintures religieuses ou profanes, décors de plafond, portraits, compostions représentant des bâtiments en perspective ou des figures en contre plongée…

*la première salle montre un grand tableau « l’adoration des mages », peint vers 1537, qui vient d’être redécouvert.

Il est magnifique, très construit et les couleurs sont flamboyantes. Un autre grand tableau attire le regard : « le labyrinthe de l’amour», réalisé entre 1538 et 1552. La beauté de la plupart des œuvres exposées dans cette première salle nous scotche.

POINTS FAIBLES

*la fin de la période couverte par l’exposition, fixée à 1555, alors que le Tintoret connait la gloire et qu’il va décrocher les commandes les plus prestigieuse. Mais c'est moins un point faible qu'une frustration...

EN DEUX MOTS

Superbe exposition qui met en évidence l’imagination du Tintoret, son éclectisme et son ascension sociale. Elle éclaire sa personnalité et montre sa contribution aux évolutions futures de la peinture.

L'ARTISTE

Jacopo Robusti naît à Venise en 1518 ou 1519. Ses origines familiales (son père était teinturier) et sa petite taille lui valent le surnom de Tintoretto. En 1538 -il a à peine 20 ans-, il dispose de son propre atelier et se positionne en maître indépendant de la renaissance vénitienne. Ambitieux, ouvert, il veut réussir et se faire connaître sans craindre de se faire de nombreux ennemis. Elève du Titien, il sera son sous-traitant….mais pas longtemps ; très vite, une rivalité naît entre le maître et l’élève trop prometteur.