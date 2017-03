"Thomas Angelvy" : beaucoup d'atouts pour aller loin

Il s'est également produit sur la scène du Jamel Comedy Club et a eu l'occasion de faire plusieurs premières parties de spectacles d'humoristes de renom.

Je l’avais, personnellement, découvert au Théâtre du Marais dans un duo très sympathique, “ L’un dans l’autre”, aux côtés de Francois Bondu.

THEME

Les femmes, le foot, le collège, l'anatomie, l’adolescence etc...

Thomas nous embarque dans ses souvenirs personnels et les partagent avec une grande imagination.

Spectacle tout public.

POINTS FORTS

Une présence remarquable et une grande aisance scénique. Thomas déborde d'énergie et de vitalité. Il est sûr de lui, et encourage le public à applaudir et à s'amuser.

Très vite, il aborde des sujets de la vie de tous les jours et on se laisse embarquer.

J'ai particulièrement apprécié deux sketchs:

- celui où il joue l'adolescent au collège. Derrière sa table de classe, il se plonge dans la peau de l'élève perturbateur, copieur et cancre. C'est très drôle.

- et celui où il imite Julien Lepers dans son émission " Questions pour un champion ".

POINTS FAIBLES

Je n'en ai pas vu.

EN DEUX MOTS

Alliant avec beaucoup d'aisance humour, folie, sensibilité, gentillesse, Thomas Angelvy, qui a vraiment la pêche, a beaucoup d'atouts pour aller loin.

RECOMMANDATION : EXCELLENT