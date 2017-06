Theresa May, Emmanuel Macron, Etat islamique et aveuglement numérique

Or - légers détails - cette idée est fausse (disent les services spécialisés) et pire, la cyber-lutte contre l'Etat islamique est un bide complet - de qu'avoue le Cyber command du Pentagone, le jour même de l'annonce par May-Macron de leur numérique variante de la "Chasse au Dahut" - en première page du New York Times, encore ! Cyberattacks against ISIS disappoint top officials - Décodons : en novlangue médiatique étatsunienne, "désappointement" signifie plantage radical.

Avant de voir pourquoi l'islamisme ne doit pas se combattre dans les nuées numériques, mais bien plutôt dans le monde physique ; et pourquoi la cyber-guerre contre l'Etat islamique est un échec ; une réflexion sur la façon dont nos dirigeants s'informent et fixent leurs politiques.

Tout premier ministre britannique et président français jouit d'un environnement de renseignement parmi les plus élaborés au monde.

De plus, Mme May a été ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni. Mme May et M. Macron ont sans cesse auprès d'eux des professionnels de haut niveau en matière de terrorisme.

Experts et non surhommes, bien sûr. Ils ne peuvent bloquer tous les attentats - mais au moins ils savent. Ils approchent au plus près la réalité, l'essence de l'ennemi terroriste. Ils captent ses communication ; recrutent en son sein des sources ; disposent de repentis. Sur le terrain syro-irakien, de secrets commandos écoutent, filment, rendent compte.

Ces professionnels partagent en gros les deux avis ci-dessus exprimés :

- Le djihadisme se combat dans le monde physique,

- Affronter l'Etat-islamique dans le cyberespace, c'est combattre un mirage.

Pourquoi Mme May et M. Macron dédaignent-ils le diagnostic de leurs propres experts ? Pourquoi prônent-ils une stratégie dont le New York Times nous dit clairement qu'elle est "décevante" ? Nul proche de nos dirigeants ne lit donc le journal ?

Car ce n'est pas l'avis des experts du terrorisme (les vrais...) qui prédomine - mais celui des communicants de ces dirigeants politiques. Campagnes électorales, lutte antiterroriste : pour ces gourous, tout a migré dans les "data" et réseaux sociaux du cybermonde, seul désormais à les intéresser - à les hypnotiser.

Là est la source d'aveuglement. Car la cyber-information, c'est l'immédiat, l'émotivité, le réactif, l'ébullition, la dernière info de l'Afp. Constamment "sous le choc", ayant toujours "la boule au ventre" et le "stress", la cyber-classe médiatique titube d'un drame à l'autre ; elle réagit beaucoup mais comprend peu.

Notamment, que l'échec de la lutte contre l'Etat islamique a une origine plus radicale (au sens original, qui touche aux racines) qu'un défaut de maîtrise de l'Internet. Cet échec tient à un mauvais diagnostic, à la durable incapacité des officiels à évaluer la nature même de cet "objet terroriste non identifié". Et pas besoin d'être grand linguiste pour saisir que, ne pas savoir évaluer pousse fatalement à dévaluer.