Theresa May : comment le match électoral britannique se complique et se surcomplique

Atlantico : Alors que le candidat marque une rupture "très à gauche" au sein de son parti, comment expliquer une telle progression ? Les tueries de Manchester et de Londres vont-elles modifier la donne politique comme cela s’est passé en Espagne en 2004 ou ne rien changer comme en France en 2012 ?

Bruno Bernard : A priori, une menace sur la sécurité d’un pays provoque le resserrement des rangs autour du chef et met l’opposition à distance car celle-ci n’a d’autre choix que l’unité nationale. Toutefois Jeremy Corbyn joue crânement son va-tout en impliquant Theresa May dans les attentats rappelant son rôle dans la diminution des effectifs de sécurité lorsqu’elle ministre de l’Intérieur de David Cameron. Politiquement c’est bien joué car cela vient faire écho à la mauvaise campagne de Theresa May. En effet au lieu de se concentrer sur le seul sujet du Brexit, elle a dérivé vers une personnalisation extrême de sa campagne qui est allée à l’encontre de ses qualités premières de discrétion et de modestie que les britanniques lui reconnaissaient.

Passée au révélateur de la campagne, Theresa May n'est pas une bonne candidate. Elle est trop vague dans ses réponses, son message est limité (moi ou le chaos corbyniste) et chacune de ses prestations médiatiques se sont révélées médiocres. Ajoutez à cela un revirement en catastrophe opéré lors de la publication du programme des Tories qui proposait d'augmenter les cotisations sociales des retraités qui a obligé May à revenir à un plafond maximal. Et cela n'est que le dernier avatar de nombreux revirements politiques de Mme May qui commencent à laisser une trace dans l'opinion publique fragilisant celle qui se voulait une nouvelle "dame de fer".

Néanmoins il semble juste de dire que les attentats ne devraient pas « aider » Corbyn et le Parti travailliste qui ne sont pas, pour le moins, au clair quant à leur doctrine en matière de sécurité et d’usage de la force.

Un avocat américain, Robert Barnes, qui avait parié justement sur la victoire du Brexit et celle de Donald Trump mise cette fois sur un score plus élevé pour la Labour que ce que ne l'imaginent les projections. Un choix qu'il justifie par la "moisson du vote anti système" opéré par Jeremy Corbyn ? Le parti de la gauche anglaise est il en train de réussir une forme de hold up à l'envers sur le Brexit ?

Le référendum sur le Brexit a eu lieu. Personne ne propose de revenir dessus et la question qui demeure est l’identité de la personne qui va être en mesure de négocier la meilleure sortie possible. En l’espèce Theresa May conserve une longueur d’avance sur son adversaire travailliste mais Corbyn, aidé par la mauvaise campagne de sa rivale, a réussi à faire évoluer la campagne vers des sujets plus internes et plus concrets pour les britanniques qui n’ont jamais été enthousiasmé par le Parti conservateur depuis son retour au pouvoir en 2010.