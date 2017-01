​“Le TGV de la mondialisation est en panne et il en va de la responsabilité morale de l’Occident de travailler avec les pays en voie de développement” : mais qu’attendent vraiment les Chinois de nous ?

Atlantico : Pour la Première fois, les représentants officiels chinois seront présent au Forum économique mondial de Davos, dans un climat pour le moins défavorable à la mondialisation. Les officiels chinois, conscients que la Chine a largement bénéficié de la dernière vague de mondialisation, indiquent que le monde développé aurait une obligation morale de continuer à travailler avec les pays émergents. Finalement, les pays émergents sont ils les pays qui auraient le plus à perdre d'une vague de protectionnisme ?

Jean-Marc Siroën : Les pays développés ne peuvent pas à la fois proclamer leur adhésion et leur soutien aux objectifs de développement durable (ODD) et, en même temps, priver les pays émergents des moyens nécessaires pour les réaliser. De même, on ne peut pas tenir le discours assez consensuel du « développement comme meilleure alternative possible à l’immigration » et mener en même temps des politiques commerciales qui auraient l’effet exactement inverse ! Si les Etats-Unis désinvestissent au Mexique, un mur n’empêchera pas l’afflux de migrants « fired » par les firmes américaines, ou sous-traitantes, qui les employaient. Il n’y a pas de murs dans la mer !

La croissance accélérée de la Chine, due, en partie, à son insertion dans la mondialisation, a finalement profité à tous. Elle a contribué à faire monter le prix des matières premières au plus grand bénéfice des pays producteurs comme la Russie ou le Brésil. Cette propagation de la croissance a suscité une forte demande des émergents ce qui a permis aux pays développés d’exporter davantage et de créer des emplois. La Chine a donc joué un rôle de « locomotive » autrefois dévolu aux Etats-Unis, au Japon ou à l’Allemagne. Sa bonne résistance a limité les dégâts de la crise de 2008. Si la Chine et les pays émergents s’étaient alors écroulés, comme beaucoup s’y attendaient, la France aurait connu un chômage bien plus massif.

Les pays émergents auraient certes beaucoup à perdre d’un protectionnisme généralisé, mais les pays développés aussi. L’augmentation du prix des biens de consommation ne serait ni la seule, ni la pire conséquence. La chute de la croissance de pays émergents se diffuserait aux pays développés qui perdraient leurs marchés d’exportation les plus dynamiques. Les probables représailles amplifieraient ce recul. Il ne faut pas non plus négliger les pertes que subiraient les firmes multinationales implantées à l’étranger, et qui sont les réels exportateurs des pays émergents (environ la moitié du commerce mondial est un commerce qui se réalise entre filiales). Certains pourraient se réjouir du revers des firmes multinationales rendues impopulaires par leurs choix de délocaliser une partie de leur production. Mais celui-ci aurait aussi inévitablement des conséquences négatives sur l’emploi et la stabilité financière.