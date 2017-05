"Le Testament de Marie" : pour voir une grande actrice se débattre avec un texte plombé

THEATRE

LA COMEDIE-FRANCAISE A L'ODEON -THEATRE DE L'EUROPE

Le Testament de Marie

de Colm Toibin

mise en scène: Deborah Warner

avec Dominique Blanc

INFORMATIONS

Représentations à l'Odéon-Théâtre de l'Europe

jusqu'au 3 juin

du mardi au samedi à 20h, dimanche à 15h

Réservations: 0144581515

RECOMMANDATION

A LA RIGUEUR

THEME

Marie, la mère de Jésus, est réfugiée à Ephèse, là où elle est supposée avoir terminé sa vie.

Celle qui fut déclarée Mère de Dieu, au Concile d'Ephèse en 431, est présentée ici comme une femme pour le moins dubitative quant à la signification de l'aventure de son fils.

Il s'agit de la présentation en France d'un spectacle adapté du roman de Colm Toibin, dans une mise en scène de Deborah Warner qui a créé ce spectacle à Broadway en 2013, avec Fiona Shaw dans le rôle de Marie, puis l'a repris à Londres en 2014.

POINTS FORTS

- L'énergie que Dominique Blanc emploie à porter un texte sans véritable intérêt, sorte de récit linéaire et plat de quelques grands épisodes de la vie du "Fils", platitude seulement relevée par quelques provocations éparses (cf "Poins Faibles").

- Deux moments méritent peut-être l'attention:

- lorsque Marie explique qu'elle est taraudée par le remords de ne pas être restée au pieds de la Croix jusqu'au bout et d'avoir ainsi abandonné son fils dans la fin de son agonie.

- l'évocation douloureuse de la distance, pour ne pas dire du fossé, existant entre la mère et son fils dont elle prétend qu'il lui aurait dit, à table, pendant les Noces de Cana :"Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi?", avant de rester deux heures auprès d'elle sans lui parler.

POINTS FAIBLES

1 Le spectacle est court mais le texte long, long, long entre élucubrations sur le destin d'une chaise et allers et venus d'un sac rempli de lapins et compte rendu de greffier des faits et gestes les plus quotidiens qui accaparent le plus souvent l'attention de cette femme.

Elle se rend bien compte que son fils fait des choses extraordinaires mais sans vraiment se poser de questions sur les origines et les finalités d'un tel pouvoir.

2 Franchement, comment même un esprit aussi faible peut-il réduire le cheminement de son "Fils"-à "la voix fausse et artificielle" (sic) et parlant en "termes pompeux et solennels" (sic)- à une équipée avec un "bande d'excités" (sic), aux discours "mirobolants" (sic) ? Et n'avoir eu comme principale, sinon seule préoccupation, du vivant de ce fils, que de le faire revenir à la maison pour se mettre en sécurité?

3 Etait-il vraiment nécessaire de présenter cette femme en jean et, par moments, cigarette au bec et même,quelques instants, en petite culotte ?

4 Vous l'aurez compris: ici, ni élévation d'âme ni grands sentiments, nous sommes engloutis dans le nombrilisme d'une femme médiocre, véritable tissus d'amertume.