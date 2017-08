Les terroristes ont-ils besoin d’entendre que quoi qu’ils tentent, l’Occident restera de tradition judéo-chrétienne ?

Atlantico : Le "Calife" de l'Etat Islamique, Abu-Bakr al-Bagdadhi, avait déclaré en 2014 que l'Etat islamique s'étendrait jusqu'à Rome, indiquant par là une volonté de convertir le monde entier à l'Islam. Face à l'accumulation des attentats en Europe, l'Occident n'aurait-il pas intérêt à réaffirmer son identité chrétienne, en termes culturels et civilisationnels, afin de décourager l'adversaire, et de lui signifier l'impossibilité de la tâche qu'il se donne ?

Alexandre Del Valle : Je le pense. Il faut remonter pour comprendre cela à l'alliance qui unit extrême-gauche, politiquement correct et islamistes. Ce sont cette extrême-gauche et ce politiquement correct que l'on peut globalement définir comme les plus hostiles à la civilisation judéo-chrétienne ont laissé prospérer sur le sol occidental les forces islamistes parce qu'elles avaient un même ennemi : l'Occident. Votre question d'une certaine façon induit la réponse : si l'Occident arrivait à vaincre le totalitarisme rouge, l'idéologie communiste et tiers-mondiste qui continue à diaboliser la société occidentale et à valoriser tout ce qui ne l'est pas – l'extrême gauche ayant toujours été l'allié des forces qui détestent notre civilisation – nous aurions plus de facilité à gérer notre sécurité.

Nous aurions plus de facilité à contrôler les flux migratoires, les juges pourraient plus facilement appliquer les lois, les politiques ne seraient pas systématiquement traités de racistes ou de fascistes lorsqu'ils veulent défendre leur civilisation. On se rappelle sur ce point du cas Guéant, diabolisé parce qu'il avait osé parler du choc des civilisations pour exprimer l'opposition de l'Occident et de l'Islam.

Bertrand Vergely : Je crois que dans cette question, il importe de distinguer trois niveaux.

1. Il faut d’abord rappeler une vérité. Quand on a une religion, c’est-à-dire une relation à un être transcendant, et avec lui à une force spirituelle plus forte que la mort, on a un principe de vie sur lequel s’appuyer, ce que n’a pas celui qui pense que, la vie n’ayant aucun sens, tout finit par s’abîmer dans la mort et le néant. Le désespoir fabrique des gens cyniques ou déprimés. Quand on nous explique qu’il rend sage parce qu’il est la lucidité même, ce n’est pas du désespoir, le propre du désespoir étant de ne croire en rien. Même pas dans la sagesse et la lucidité. Donc, ne pas avoir de religion n’est pas un point fort mais un point faible.

2. Il convient ensuite de rappeler un fait. Le Coran respecte ceux qui ont une religion. En revanche, à maintes reprises comme dans les sourates 4 et 5, il appelle à tuer l’infidèle, rien n’étant plus grave à ses yeux que de ne pas croire en Dieu. Compte tenu de cela, il est certain que si nous avions une religion, nous nous ferions davantage respecter. Nous pourrions également davantage accueillir, deux êtres qui croient en Dieu ayant en commun le fait d’y croire. On s’en est aperçu lors des attentats contre Charlie hebdo. Si la France avait été un pays religieux jamais le blasphème et le fait d’insulter la religion de l’autre au nom de la liberté n’auraient été permis voire encouragés. Il y aurait eu une retenue. En revendiquant le droit au blasphème et à l‘insulte en matière religieuse, la culture libertaire de la provocation a donné aux terroristes les arguments pour assassiner.

3. Enfin, il y a la question politique. Dans le jeu des rapports de force aujourd’hui entre l’Occident et l’État islamique, affirmer l’identité chrétienne de l’Europe pourrait-il être efficace, notamment face à l’État islamique ? Un tel rappel serait assurément utile pour les jeunes Français qui ne savent plus d’où ils viennent. Il serait assurément également très utile politiquement et idéologiquement afin de montrer à ceux qui ne voient dans le christianisme que les croisades, l’inquisition et les guerres de religion que le christianisme c’est aussi le mont Saint Michel, Jean Sébastien Bach et Botticelli. En revanche, je pense que l’État islamiste se contrefiche de notre identité chrétienne. À ses yeux, étant chrétiens nous sommes des infidèles. Étant modernes nous ne sommes plus religieux depuis belle lurette. Enfin, étant décadents et dépravés dans nos mœurs du fait de la permissivité régnante, nous méritons de mourir, tuer un mécréant n’étant pas un meurtre mais un acte de purification. Dernier point, si d’aventure il était décidé de transformer la lutte contre le terrorisme en guerre de civilisations, on allumerait la guerre. Pour l’instant, nos politiques n’en veulent surtout pas et n’ont qu’une peur : que les prédictions de Samuel Huntington quant au choc des civilisations, se réalisent. Peut-être faudra-t-il un jour en arriver là. En attendant, le plus tard sera le mieux.