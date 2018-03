Terrorisme : pourquoi l’unité nationale en hommage aux victimes ne doit pas nous faire oublier le séparatisme de ceux qui haïssent la France bien au-delà de la mouvance djihadiste

Atlantico : Suite à l'attaque terroriste de Trèbes de ce 23 mars dernier, la réaction médiatique du gouvernement et des médias​, s'est principalement tournée vers l’héroïsme du gendarme Arnaud Beltrame​. Cependant, derrière cet optimisme suscité par la courage intervention d'Arnaud Beltrame, est-on capable de regarder la réalité de la situation en Face ? Des agressions de journalistes dans la cité habitée par Radouane Lakdim, à l'existence d'une "zone grise" entre salafisme et rejet de la société française, en quoi la réalité de la situation peut-elle empêcher de tomber dans toute forme d'optimisme ?

Naëm Bestandji : Entre le salafisme et le rejet de la société, il faut déjà comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'être salafiste pour rejeter la société. Je parle de français qui sont de confession musulmane et qui l'affirment. Les salafistes sont les plus visibles de par leurs tenues vestimentaires, de par leurs attitudes qui sont les plus violents et les plus visibles dans leur rejet de la société. Il y a d'un autre côté chez les islamistes ceux qui sont "plus acceptables"' qui n'ont pas de tenue particulière, qui ont un discours pseudo-tolérant puisqu'ils se servent de tout ce qui nous fait sens. A l'inverse, les salafistes sont dans le rejet total, ils détestent la laïcité et ils le disent, ils sont dans le séparatisme et ils l'assument. Les Frères musulmans sont dans une autre démarche, ils disent "nous sommes français" MAIS. C’est-à-dire nous sommes français mais nous rejetons ceci ou cela, le mode de vie etc… Et pour moi, le plus dangereux, c'est cela. Je dis souvent que les salafistes dont les djihadistes sont une des formes ne gagneront jamais parce que tout le monde s'oppose à eux, cela est beaucoup trop flagrant. En revanche, il y a beaucoup plus de relativisme envers les Frères musulmans. Je pense à l'UOIF ou à Tariq Ramadan. Et c'est là pour moi le plus grand danger pour le pays. Parce qu'effectivement, il y a eu un attentat. On voit l'unanimité qu'il y a à condamner cet acte. Par contre Edwy Plenel comme d'autres vont soutenir les Frères musulmans.

Et le séparatisme qui peut exister dans les quartiers populaires, il vient bien sur du salafisme, on le voit dans certains quartiers en banlieue parisienne mais ce séparatisme se fait aussi au travers des discours des Frères musulmans.

​​Quels sont ces signes révélant une volonté de voiler la réalité de cette situation tension ? Entre la pudeur de ceux qui ne veulent pas "mettre de l'huile sur le feu" ou le fait de qualifier l'acte d'égorgement par un coup de couteau à la gorge", comment le traitement de ces faits tend à neutraliser cette réalité du terrain ? En quoi d'autres faits, comme le meurtre de Sarah Halimi, ou le décès de l'octogénaire Murielle Knoll à Paris, après que celle-ci ait pu déclarer se sentir menacée par un voisin, tendent-ils également à révéler une forme de volonté globale de ne pas décrire cette vérité du terrain" ?

Naëm Bestandji : Il n'y a pas trop de problème dans le traitement des salafistes. Les journalistes font un travail de terrain qui recense cela, mais encore une fois, les salafistes sont identifiés. Cela est plus au niveau des décisions politiques que les questions se posent. On peut facilement avoir connaissance de la réalité, le problème, ce sont les actions qui sont mises en place pour lutter contre cela, c'est là où cela pèche. Le Mouvement En Marche n'a pas hésité à être complaisant à l'égard des Frères musulmans à certains moments alors qu'évidemment personne ne va s'allier avec les salafistes. Dans la façon de traiter le problème, il devrait y avoir une approche globale alors que tout se fait au coup par coup au gré des événements. Il y a des lois anti-terroristes mais pour qu'un homme en arrive à l'action terroriste, alors bien sur il y a la radicalisation expresse sur les réseaux, il y a une idéologie qui est diffusée en France, depuis maintenant plus de 30 ans et rien n'a été fait pour l'éradiquer. On attaque toujours après coup mais on n'a pas fait grand-chose pour éradiquer cette idéologie en France. Les solutions sont complexes, cela demande de l'argent, une véritable ambition politique et une vision sur le long terme. Il ne peut pas y avoir que de la répression, il y a aussi beaucoup de prévention à faire. Dans les écoles, dans les quartiers populaires etc…Le problème est qu'il y a une déconnexion qui existe entre une partie de la population qui vit dans ces quartiers populaires et le reste du pays. Cette déconnexion, les islamistes, dont les salafistes, s'en sont vraiment servis. Ils s'en servent encore aujourd'hui, en disant "Tu es victime de discriminations, ils disent que tu n'es pas français, c'est normal, tu ne seras jamais français, tu es musulman d'abord, et donc viens, je vais t'expliquer ce que c'est que l'Islam". La plupart des personnes sensibles à cette doctrine-là, que cela soit les Frères musulmans ou les salafistes ne vont pas basculer dans quelque chose de violent mais il suffit que 10%, 5%, ou 1% de ces personnes basculent et on voit ce qu'il se passe.