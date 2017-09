Terrorisme islamiste: ces curieux infiltrés qui ont facilité les attentats

Article publié initialiement sur Entreprise.news

La semaine dernière, nous évoquions le rôle d'Emmanuelle C., adjudante de gendarmerie qui vivait en concubinage avec Amar Ramdani, l'ami de Coulibaly qui l'aurait aidé à trouver des armes. On sait aujourd'hui que les attentats de Bruxelles de mars 2016 ont aussi été facilités par un policier bruxellois qui informait les terroristes sur les mouvements de la police.

Le parallèle entre ces deux agents doubles mérite d'être dressé pour mieux comprendre la capacité de l'État islamique à infiltrer nos services de renseignement et de sécurité.

Emmanuelle C., l'espionne espionnée?

On ne reviendra pas en détail sur l'histoire de cette adjudante de gendarmerie qui hébergeait au sein même du fort de Rosny, lieu du renseignement de la gendarmerie, Amar Ramdani, recherché par la police espagnole pour trafic d'armes. Il faut juste signaler que la gendarmerie l'a révoquée pour avoir communiqué à Ramdani des informations confidentielles (sur son propre dossier) en utilisant les codes d'accès d'un collègue. Au demeurant, la presse indique qu'elle lui aurait fait passer en prison, après son arrestation le 23 janvier 2015, une lettre "d'amour" où elle évoquait un voyage à Charleroi... là même où Coulibaly s'était fourni en armes.

On s'étonnera en revanche qu'aucune commission parlementaire n'ait choisi d'éclaircir ce dossier. Emmanuelle C concède en effet avoir commencé sa relation avec Ramdani en 2013. L'intéressé sortait de la prison de Villepinte où il y avait croisé Coulibaly, lequel l'a converti à un islam rigoriste (je renvoie ici, par ailleurs, au reportage de Sept à Huit reproduit par l'excellent Greffier Noir). Ramdani aurait converti Emmanuelle à l'Islam, au point qu'elle portait le voile en dehors des heures de bureau, alors même qu'elle était logée avec ses enfants dans une caserne où la lutte contre l'islamisme devrait être un point sensible.

Emmanuelle C a affirmé qu'elle avait rencontré son nouveau compagnon chez des amis (ce qui n'est pas conforme à la version de Ramdani). En réalité, les circonstances qui entourent cette relation hautement sensible n'ont jamais été expliquées. Pas plus que la situation de Ramdani lui-même, accusé par le joggeur cible d'être l'auteur des coups de feu de la coulée verte prêtés à Coulibaly la veille de l'attentat de l'Hyper-Casher, mais curieusement épargné par la justice à ce jour.

Notons que Ramdani n'est pas mis en examen dans l'affaire de Charlie Hebdo. Son arrestation fin janvier 2015 après le massacre commis par Coulibaly est liée au mandat d'arrêt espagnol et non à son implication dans les attentats en France. On a vu avec Claude Hermant (cf notre article de la semaine dernière) que ce type de subterfuge revient régulièrement dans ce dossier s'agissant des agents doubles et de leur entourage.