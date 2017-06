Terrorisme, la facture : 80 % des Français seraient prêts à accepter davantage de contrôles et une certaine limitation de leurs libertés et 75% anticipent des opérations de représailles incontrôlées envers la population musulmane en cas d'attentats

Atlantico : Quels sont les principaux enseignements de cette enquête

Jérôme Fourquet : Il y a plusieurs enseignements. Le plus important est que la perception de la menace terroriste est remontée d'un cran des dernières semaines alors qu'il y a quelques mois, les attaques répétées n'avaient pas forcément d'impact spectaculaire ou marqué dans l'opinion. On pouvait voir dans nos précédentes publications un phénomène d'accoutumance, l'opinion publique s'était habituée à vivre avec cette menace. Les attaques étant souvent avortées, le grand public n'était pas aussi réactif qu'il l'avait pu l'être.

En février 2017, 35% des personnes interrogées estimaient que cette menace était très élevée. Cela a repris de la vigueur après l'assassinat du policier sur les Champs-Elysées. Le total était remonté à 51% en avril dernier. Ces derniers jours, on est repassé à 59%, mais cela correspond avec les attaques en Europe qui ont marqué les esprits, notamment celles de Londres et Manchester. On a eu de nouveau une attaque avortée sur les Champs-Elysées, l'attaque au marteau d'un policier en patrouille devant Notre-Dame. Tout ça fait remonter la pression et l'inquiétude. On a des cycles qui se suivent. On est dans une phase élevée. Avec 59%, on revient aux niveaux de juillet 2016, au lendemain de l'attentat de Nice. Ce n'est pas anecdotique. La pression particulièrement forte au cours de l'été 2016 était retombée à l'automne et a repris un peu de vigueur dans la dernière période de la présidentielle avec l'attaque sur les Champs. Le contexte est différent aujourd'hui de celui qui prévalait l'été dernier mais nous sommes de nouveau sur une opinion publique qui est très réactive et qui sent cette menace comme particulièrement élevée alors que le bilan humain est très faible. Tous ces éléments ont conditionné les réponses et les attentes de la population sur les politiques à mener pour contrer cette menace.

La côte de confiance des forces de sécurité demeure extrêmement élevée. 87% des personnes interrogées font confiance aux forces de l'ordre. 38% des gens leur font tout à fait confiance, soit 4 Français sur 10.

87%, c'est un niveau qui nous ramène à celui que l'on avait en janvier 2015, au tout début de cette séquence, au lendemain de Charlie Hebdo. L'intensité de la confiance a diminué par la suite. On était tombé à 22% après Nice.

Les forces de sécurité reprennent des couleurs. Donc on a le sentiment qu'ils font tout ce qu'ils peuvent, qu'ils sont vraiment mobilisés et on démantèle des cellules, etc. Et puis le deuxième point c'est qu'il y aussi quelque part, sans doute, les interviewés répondent aussi en termes d'empathie et rendent hommage aussi au travail de ces forces de sécurité, donc on n'est pas uniquement sur de la confiance, on est également sur de la sympathie et une forme d'hommage qui leur est rendu, notamment quand on sait que ces forces de sécurité sont aujourd'hui en première ligne et sont d'abord visés par ces terroristes.

