"Terrorisme, Face cachée de la mondialisation" : pour échapper à l'obsession de la compassion et de l'idéologiquement correct

POINTS FORTS

Le livre refermé, on sort à la fois troublé par cet éclairage patient sur les causes et non les seules conséquences, mais rassuré d’être plus lucide et averti de cette salutaire remise à niveau sur un sujet opaque, en proie à l’instrumentalisation politique et la recherche obsessionnelle des médias pour la compassion et l’idéologiquement correct.

La tolérance complaisante des puissances responsables, et le double jeu criminel des états coupables, l’Arabie saoudite et le Qatar, principaux bailleurs de la radicalisation islamique, sont illustrés de nombreux exemples, notamment l’aveuglement des Etats-Unis qui soufflent le chaud sur les braises et le froid sur les rares solutions dans un Moyen-Orient qui est le théâtre sacrifié des turpitudes mondiales.

POINTS FAIBLES

On peut ne pas adhérer à la thèse de l’auteur quand il fait un lien entre la « mondialisation malheureuse » - telle qu’elle tend à évoluer - et le phénomène transverse du terrorisme qui constitue son stade suprême et un nouveau marché florissant. Pour ma part, j’ai été séduit par un ouvrage qui fait une synthèse riche et dense des travaux de l’auteur et plaide pour une prise en compte lucide, éclairée, raisonnée mais exigeante de la menace terroriste.

EN DEUX MOTS

A la fois enquête nourrie et thriller noir, âpre et passionnant d’un scénario dont on connaît l’inspirateur, le mobile, les nombreux complices, les ressources, mais pas encore tous les meurtriers et les victimes, ce livre est d’une indispensable lecture pour prendre conscience d’une réalité sanglante qui ne va pas cesser de troubler notre quotidien.

UN EXTRAIT

"La violence est devenue une marchandise très rentable".