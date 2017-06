Terrorisme : l’Etat islamique, l’UOIF et la zone grise de la passivité...

En installant une situation de guerre entre l’État et certains de ses citoyens, le terrorisme rend inopérantes les catégories habituelles de la justice pénale (par laquelle on traite la violence criminelle) et de la guerre (par laquelle on traite la violence inter-étatique). Ces catégories nous font méconnaître notamment la façon dont les groupes terroristes sous-traitent une grande partie du travail de radicalisation idéologique nécessaire à leur recrutement à des organisations qui sont justement conçues pour rester dans les limites de la légalité.

Ce manque de familiarité avec les techniques utilisées par l'islamisme radical n'est pas nouveau. Il fut particulièrement visible dans les questions qui ont hanté le débat public après chaque attentat. Le terroriste appartenait-il vraiment à Daech ? Des journalistes ne manquaient pas d'observer que les liens entre l'individu et l'organisation étaient en effet parfois récents, ténus ou bien même inexistants. Était-il responsable de ses actes ? Que n'a-t-on pas vu d'encre couler sur les antécédents psychiatriques d'un certain nombre de terroristes. Et enfin, poussant la recherche biographique un peu plus loin, des commentateurs se demandèrent souvent quel rôle jouait en définitive l'Islam dans certains attentats, au regard du peu de cas fait des interdits religieux (sur l'alcool, les drogues ou le sexe) par ceux qui les avaient commis. À force de répétitions, ces considérations ont formé le portrait de « loups solitaires », ayant agi, non pas au nom de l'Islam, mais en raison de troubles sociaux, judiciaires ou psychiatriques antérieurs. Rien ne saurait être plus éloigné de la réalité.

Le terrorisme par intérim :

Ces réponses marquent une forme d'aveuglement sur les modes de fonctionnement terroristes contemporains. Le fait que ce phénomène soit nouveau, et toujours lié à la cause de l'Islam politique, disqualifie l'idée d'une violence spontanée et imprévisible qu'il faudrait attribuer aux défauts des sociétés occidentales (inégalités, racisme etc.) ou aux particularités des parcours de chacun. Il s'agit du résultat sciemment recherché par des groupes hostiles à notre mode de vie et que l'on peut combattre en combattant ces mêmes groupes. En se focalisant sur les cas individuels, comme s'ils ne s'inscrivaient pas dans le projet conscient d'une organisation, on se rend incapable de comprendre le terrorisme et donc de l'éradiquer.

Le projet politique, dont les attentats constituent autant d'instruments, a pour modèle la guerre insurrectionnelle. La guerre insurrectionnelle poursuit avec des moyens criminels des buts de guerre. Il est donc vain d'analyser avec nos outils habituels des actes dont le mode opérationnel cherche délibérément à contourner et même à troubler la manière dont les sociétés occidentales comprennent et gèrent les événements. La guerre insurrectionnelle est avant tout une guerre psychologique où l'on cherche à exploiter les catégories légales et morales qui constituent, du point de vue des islamistes, les failles d'un ennemi occidental supérieur par le nombre, l'armement et la richesse matérielle.